Madres y niños migrantes demandan a EEUU por prohibición de asilo

18 sept. 2019 - Más de 125 madres y niños migrantes demandaron al Gobierno de Estados Unidos, argumentando que la administración del presidente Donald Trump violó los derechos de solicitantes de asilo a través de la implementación arbitraria y caprichosa de una virtual prohibición de asilo en la frontera sur.



La demanda, presentada el lunes por la noche, es la primera en desafiar a Trump por el tema de los asilos desde que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió la semana pasada que permitirá la entrada en vigencia de una norma contra el asilo mientras analiza una demanda separada sobre su legalidad.



A diferencia de otras demandas que han apuntado a la ley del asilo en sí, la última acción legal desafía a la administración Trump por motivos de procedimiento, al decir que el Gobierno promulgó cambios sin previo aviso, lo que genera tasas de rechazo elevadas para los solicitantes de asilo.



Con el Gobierno de Trump implementando una serie de regulaciones antiinmigración, a los solicitantes de asilo no se les dice cuál de los estándares variables será aplicado en su caso, dijo Hassan Ahmad, abogado a cargo de la demanda.



“Lo que estamos desafiando es la falta casual de procedimientos legales. No hay razón para ello”, añadió Ahmad.



Los demandantes son mujeres y niños de 59 familias, en su mayoría de países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Guatemala, que fueron rechazados en las etapas iniciales del proceso de asilo mientras se alojaban en un centro de Texas.



La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, D.C.



La virtual prohibición de asilo de Trump en la frontera sur niega la entrada de migrantes si no buscaron refugio en otro país en su camino a Estados Unidos, como México o Guatemala.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 130 veces.