Departamento del Tesoro sancionó a 16 empresas y a tres personas vinculadas a Alex Saab

El empresario colombiano, Alex Saab Credito: Web

17-09-19.-El Departamento del Tesoro incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a tres personas y 16 empresas por sus conexiones con el empresario colombiano Alex Nain Saab Moran y su socio comercial, Álvaro Enrique Pulido Vargas.



De acuerdo a un comunicado, las personas a las que se les aplicarán esas medidas incluyen a los dos hermanos de Alex Saab, Amir Luis Saab Moran y Luis Alberto Saab Moran, así como el hijo de Alvaro Pulido, David Enrique Rubio González



Las 16 compañías son propiedad o están controladas por los individuos antes mencionados o por el propio Alex Saab.



Con esta acción, se les negará el acceso al sistema financiero de EEUU asociado con dichas personas y entidades.



"Esta acción aumenta la presión sobre Alex Saab y su red, que se han beneficiado del hambre del pueblo venezolano y facilitan la corrupción sistémica en Venezuela", dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin.



Estas son la empresas agregadas a la lista OFAC:



AGRO XPO SAS, Cr 53 No 82 – 86 de 410, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT #9011991477 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].



ALAMO TRADING SA, CL 75 No 66 – 36, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT #9000904041 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].



ANTIQUA DEL CARIBE SAS, Via 40 No 71 197, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT #9005387011 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].



AVANTI GLOBAL GROUP SAS, Carrera 48 76 10 PI 3, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT #9004786647 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].



CORPORACION ACS TRADING SAS (en latín: CORPORACIÓN ACS TRADING SAS), Calle 103 A No. 16 90, Apto. 603, Bogotá, DC, Colombia; NIT #9004848078 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].



DIMACO TECHNOLOGY, SA, Ciudad de Panamá, Panamá; Folio Mercantil No. 844226 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850].



FUNDACION VENEDIG, Ciudad de Panamá, Panamá; Número de identificación 36102 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850].



GLOBAL DE TEXTILES ANDINO SAS, CR 46 67 5, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT #9005980294 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].



GLOBAL ENERGY COMPANY SAS, CL 94 No 51 B – 43 PI 4 de 401, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT #9006520120 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].



GRUPPO DOMANO SRL, Via Robert Musil 8, Roma 00137, Italia; CIF: 15250881008 (Italia) [VENEZUELA-EO13850].



INVERSIONES RODIME SA, Panamá; Folio Mercantil No. 364300 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850].



MANARA SAS, Cr 53 No 82 – 86 de 410, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT #9011734898 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].



SAAB CERTAIN & COMPANIA S. EN C. (también conocido como SAAB CERTAIN Y COMPANIA S. EN C .; aka SAAB CERTAIN Y COMPANIA S. EN C.), Cr 43 B No 80-59, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT #9000798817 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].



SAAFARTEX ZONA FRANCA SAS (también conocido como COLLECTION CONCEPT SA; también conocido como SAAFARTEX INT. SA; también conocido como SAAFARTEX INTERNATIONAL ZONA FRANCA BARRANQUILLA SA; también conocido como “COCO SA”), CL 70 No 41 – 114 de 101, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT #9002257729 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].



TECHNO ENERGY, SA, Ciudad de Panamá, Panamá; Folio Mercantil No. 843504 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850].



VENEDIG CAPITAL SAS (aka SAABF & COMPANIA SCA; aka SAABF AND COMPANIA SCA; aka SAABF Y COMPANIA SCA), CR 53 No 82-86 de 410, Barranquilla, Atlantico, Colombia; NIT #9002697181 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].