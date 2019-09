Ataque a instalaciones de Arabia Saudita reduce producción mundial de petróleo

Credito: AFP

15 de septiembre de 2019.- Irán desestimó este domingo 15 de septiembre las acusaciones de que es responsable por los ataques a unas plantas saudíes, un episodio que afectó la producción mundial de petróleo, y advirtió que las bases y portaaviones de Estados Unidos en la región están al alcance de sus misiles.



El movimiento hutí de Yemen, alineado con Irán, se adjudicó la responsabilidad de los ataques del sábado que afectaron más de la mitad de la producción petrolera saudí.



Pero el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que no hay pruebas de que las agresiones vinieran de Yemen y acusó a Irán de “un ataque sin precedentes al suministro de energía mundial”.



El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Mousavi, hablando en la televisión estatal, descartó la afirmación de Estados Unidos, mientras que un alto comandante de la Guardia Revolucionaria advirtió que la República Islámica está lista para una guerra.



La compañía petrolera estatal Aramco dijo que los ataques reducirían la producción en 5,7 millones de barriles por día, o más del 5% de la oferta mundial de crudo, en momentos en que la empresa se prepara para cotizar en bolsa.



Aramco no dio ningún plazo para la reanudación de la producción, pero el domingo dijo que daría una actualización del progreso en unas 48 horas.



Arabia Saudita es el mayor exportador de petróleo del mundo, envía más de 7 millones de barriles de crudo al día, y durante años ha servido como proveedor de último recurso a los mercados.



La bolsa de Arabia Saudita abrió con una caída del 2,3% el domingo. Las compañías petroquímicas saudíes, incluyendo Saudi Basic Industries (SABIC), anunciaron una reducción significativa en el suministro de materias primas.



Las autoridades saudíes aún no han culpado directamente a nadie por los ataques del sábado, pero el ministro de energía lo vinculó a una serie de ataques contra los activos petroleros saudíes y los tanqueros en aguas del Golfo.