Francia: detienen a 35 chalecos amarillos en la jornada 44 de movilizaciones

Chalecos amarillos continúan en la calle Credito: Prensa Latina

15 de septiembre de 2019.- Al menos 35 personas han sido arrestadas en una nueva jornada violenta de las protestas de los llamados “chalecos amarillos” en Nantes, en el oeste de Francia.



“Desde la mañana, 35 personas han sido detenidas”, ha informado en un tuit la Policía del departamento Loire-Atlantique, en el que se encuentra Nantes, donde el número de manifestantes ha sido de 1800.



En Nantes, de acuerdo con los medios locales, se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y policías durante la marcha, desde el oeste de la ciudad hasta el centro. Los participantes en la marcha han lanzado objetos mientras los agentes franceses han utilizado gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.



De acuerdo con la Policía, los violentos choques, en particular en el centro de Nantes, han dejado tres policías y un gendarme heridos. Antes de la marcha fueron localizados 22 cócteles molotov y se incautaron un centenar de paraguas y un extintor de incendios.



En el 44.º sábado de movilizaciones, pocos participantes han llevado el chaleco reflectante que se convirtió en símbolo de las protestas. Las imágenes de televisión mostraron a grupos de manifestantes vestidos de negro tratando de entrar en las tiendas, mientras que los camiones de la Policía que llevaban cañones de agua fueron vistos llegar a la escena.



Al mismo tiempo, unos 400 manifestantes se han concentrado en la plaza de Bellecour, en Lyon (este), pese a la prohibición de la convocatoria. La Policía ha detenido a nueve personas por participar en concentraciones “ilegales” o por portar armas.



De igual manera, 500 chalecos amarillos han salido a las calles de París (capital gala), si bien no han ocurrido incidentes violentos.



Los chalecos amarillos iniciaron el 17 de noviembre de 2018 sus protestas contra unas reformas del presidente Emmanuel Macron. El mandatario cumplió el pliego de reclamos y canceló su reforma.



No obstante, la ola de indignaciones aún no se ha calmado y siguen saliendo los chalecos amarillos los sábados por temas que van desde los impuestos al combustible hasta desigualdad de ingresos, así como denuncias de la violencia policial durante las marchas.