Reino Unido: David Cameron quien convocó el Brexit lamenta "todos los días" las consecuencias que ha provocado

David Cameron, ex-primer ministro británico Credito: AP

14-09-19.-El primer ministro británico que convocó el referéndum en el que se decidió la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea dijo que lamenta las divisiones que ha provocado, reseñó la agencia AP.



En una entrevista publicada el sábado, David Cameron señaló que piensa en las consecuencias de la consulta del Brexit “todos los días” y que está “desesperadamente” preocupado por lo que pasará después.



“Lamento profundamente el resultado y acepto que mi enfoque fracasó”, manifestó. “Las decisiones que tomé contribuyeron a ese fracaso. Fracasé”.



El exdirigente admitió que mucha gente lo culpa por las divisiones causadas por el Brexit, que se agravaron desde el referéndum, y nunca lo perdonarán, pero defendió su decisión de convocarlo.



Cameron habló con el periódico The Times para promocionar sus memorias, que se publicarán pronto. El ex primer ministro, que respaldaba la permanencia en el bloque, renunció la mañana después de la consulta de 2016. En este tiempo se ha mantenido alejado de la política y prácticamente también de la vida pública.



Sus sucesores, Theresa May y el ahora primer ministro Boris Johnson, han batallado con el asunto del Brexit y, por ahora, ninguno logró apoyo parlamentario para al acuerdo de divorcio forjado con Bruselas.



El Brexit debería completarse el 31 de octubre, pero la Cámara de los Comunes ordenó a Johnson que solicite una prórroga, algo que él dice que no hará a pesar de las preocupaciones de que una salida sin acuerdo pueda causar graves problemas económicos y una posible escasez de comida y alimentos. El primer ministro se reunirá el lunes con líderes europeos para buscar algún tipo de compromiso.



Cameron, de 52 años, atacó a sus antiguos aliados Johnson y Michael Gove, que encabezaron la campaña para salir de la UE.



Según Cameron, se “dejaron la verdad en casa” durante la campaña y citó, entre otras cosas, la afirmación de que Gran Bretaña podría ahorrar 350 millones de libras por semana que se enviaban a la UE, y podría emplearlos para mejorar el sistema sanitario nacional.



El referéndum se convirtió en un “psicodrama” del Partido Conservador, apuntó Cameron, agregando que había estado “enormemente deprimido” por dejar el cargo de primer ministro.