La Justicia de Paz de Colombia expulsa a "Jesús Santrich" y a "El Paisa" por retomar las armas

Seuxis Paucias Hernández, alias ‘Jesús Santrich’, y Hernán Darío Velásquez, conocido como ‘El Paisa’ Credito: Web

14-09-19.-La Justicia Especial para la Paz (JEP) de Colombia excluyó este viernes de su jurisdicción a los exjefes de las FARC alias "Jesús Santrich" y "El Paisa" por haber vuelto a las armas y en consecuencia tendrán que responder ante la justicia ordinaria, reseñó la agencia EFE.



"Se trata en los dos casos de la expulsión definitiva de quienes son conocidos como 'Jesús Santrich' y 'El Paisa'", dijo el presidente de la Sección de Apelación de la JEP, Eduardo Cifuentes.



El magistrado agregó: "Ellos son desertores manifiestos, han vuelto a las armas, le han dado la espalda al proceso de paz y por consiguiente la JEP no tiene alternativa distinta que hacer esa declaración".



Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich", y Hernán Dario Velásquez, alias "El Paisa", son dos de la veintena de exguerrilleros de las FARC que aparecen en un video del 29 de agosto en el que el antiguo jefe negociador de esa guerrilla, Luciano Marín, alias "Iván Márquez", anunció que regresan a las armas alegando una supuesta traición del Gobierno al acuerdo de paz.



Cifuentes señaló que para el caso de "Santrich" quedó sin efecto la garantía de no extradición que le concedió el tribunal en mayo pasado ante una solicitud que hizo la justicia de Estados Unidos, que lo acusa de narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz, ocurrida en noviembre de 2016.



Precisamente "Jesús Santrich" fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018 por la Fiscalía colombiana acatando un pedido de extradición del Departamento de Justicia de EE.UU.



Tras un tira y afloja de la justicia colombiana, Santrich quedó finalmente libre y el 11 de junio pasado asumió el escaño en la Cámara de Representantes para el que fue designado por el partido FARC, en el que se convirtió esa guerrilla.



A pesar de ello dejó plantados a los escoltas de su esquema de seguridad el 29 de junio y no se había vuelto a saber de él hasta que apareció en el video junto a Márquez.



Sobre "El Paisa", el magistrado dijo que su expulsión también se da como parte del "incidente de incumplimiento" que el tribunal le abrió y detalló que se le despojaron "todos y cada uno de los beneficios".



"A partir de la fecha el único órgano competente para investigarlos, juzgarlos, sancionarlos y condenarlos es la justicia ordinaria", agregó.