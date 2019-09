Snowden relata cómo estuvo a punto de ser descubierto mientras robaba secretos de la inteligencia de EEUU

El excontratista de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), Edward Snowden Credito: Rt Actualidad

14 de septiembre de 2019.- El exagente de la NSA afirma haber usado el humor para librarse de las sospechas de su supervisor cuando lo vio trasladar una vieja computadora en la que guardó la información.



Snowden relata cómo estuvo a punto de ser descubierto mientras robaba secretos de la inteligencia de EE.UU.

Videoconferencia con Edward Snowden en el Consejo de Europa en Estrasburgo, Francia, el 15 de marzo de 2019.



Edward Snowden, exempleado de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA, por sus siglas en inglés) conocido por revelar el espionaje electrónico masivo de ese país sobre sus propios ciudadanos, ha revelado cómo estuvo a punto de ser pillado con las manos en la masa.



En entrevista con The Guardian desde Moscú (Rusia), donde vive asilado desde que realizó las filtraciones en 2013, el experto informático afirmó que un superior lo sorprendió mientras trasladaba una computadora donde había guardado secretos de inteligencia.



"Así que me detuvieron en el pasillo mientras me llevaba esta vieja máquina y un supervisor me dice: '¿Qué estás haciendo con esta máquina?' Y lo miro con franqueza y digo: 'robando secretos'", recontó Snowden, añadiendo que ambos empleados de la NSA se echaron a reír y continuaron su rumbo.



La extensa entrevista se produce a pocos días de la publicación del libro de memorias de Snowden, 'Registro Permanente' ('Permanent Record'), que este 17 de septiembre saldrá a la venta en todo el mundo.

Edward Snowden participa a distancia en una mesa redonda, Consejo de Europa, Estrasburgo, Francia. Snowden advierte que los gigantes tecnológicos someten a poblaciones enteras a la "servidumbre"



En conversación con el diario británico, el exanalista afirmó que "no hay James Bonds" en las agencias de inteligencia modernas, sino que, al menos en la NSA, se utilizan cada vez más contratistas externos —como lo fue por mucho tiempo Snowden— en lugar de empleados permanentes.



Por otra parte, el exagente no confirmó ni desmintió haber utilizado un cubo Rubik para esconder una memoria USB con datos secretos, según había aparecido en su filme biográfico de 2016, dirigido por Oliver Stone. "Un cubo de Rubik puede ser muy útil y funciona como un dispositivo de distracción y también funciona como un dispositivo de ocultamiento", indicó.