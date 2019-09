(VIDEO) Brasil: Al menos 11 muertos por un incendio en un hospital de Río de Janeiro

13-09-19.-Al menos once personas perdieron la vida la madrugada de este viernes (13.09.2019) luego de que un hospital privado de Río de Janeiro, el Badim, situado en el barrio de Maracaná, se incendiara por razones que aún se investigan, aunque el alcalde de la ciudad, Marcelo Crivella, dijo, sin entregar mayores precisiones, que se investigarán posibles actos de "sabotaje”, informó la agencia Deuche Welle.Las primeras informaciones entregadas por el hospital afirman que el fuego se habría generado tras un cortocircuito en el generador de energía de uno de los edificios del centro médico, aunque la policía civil y los bomberos se apuraron en señalar que eso aún es materia de investigación. Las llamas provocaron una gran columna de humo que obligó la evacuación del edificio.Las llamas fueron controladas después de las 20H00 locales (23H00 GMT), con un parte inicial de una persona fallecida; los otros nueve cuerpos fueron hallados por los bomberos durante las operaciones de rescate de la madrugada. Además, cerca de 90 pacientes debieron ser reubicados en otros ocho recintos hospitalarios de la ciudad.En las puertas de la clínica se registraron escenas de nerviosismo y los médicos y enfermeros improvisaron un hospital de campaña. Decenas de colchones y camillas fueron colocados sobre el asfalto en la calle frente al hospital, mientras las ambulancias intentaban abrirse paso entre el personal médico y la multitud de curiosos para trasladar a los pacientes en condiciones más delicadas."Saqué a mi madre del cuarto en el que estaba y cuando llegamos a la escalera de emergencia había muchas personas corriendo”, declaró al portal de noticias UOL el abogado Carlos Oterelo, cuya madre de 93 años estaba ingresada con neumonía. Durante una visita al hospital este viernes, el alcalde Crivella confirmó que el Badim "tenía todos los equipos" necesarios y que las "investigaciones determinarán se hubo o no responsables"."Es necesario ver si no hubo sabotajes, es una cosa que tiene que ser investigada. ¿Un motor que genera energía se incendia? El fuego viene de la imprudencia de alguien que enciende llamas en un lugar que después no consigue controlar, o de algún cortocircuito eléctrico", afirmó Crivella.