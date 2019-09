Rusia: Denuncian persecución política contra partidarios del líder opositor Alexéi Navalni

Alexéi Navalni Credito: Web

13-09-19.-El abogado opositor y jefe del grupo de derechos humanos Agora, Pável Chíkov, denunció hoy que la persecución desatada desde el martes pasado contra los partidarios del líder opositor ruso Alexéi Navalni es de carácter exclusivamente político y no económico, como aseguran las autoridades rusas, reseñó la agencia Efe.



"No se ha presentado a la sociedad ninguna prueba de que Navalni haya cometido delito económico alguno. Se trata de una causa políticamente motivada sin lugar a dudas", afirmó a Efe.



Anteriormente, tanto Navalni como Leonid Volkov, uno de sus más cercanos colaboradores, declararon que la masiva operación de registros a oficinas del Fondo de Lucha contra la Corrupción es una consecuencia de los logros obtenidos por la oposición durante las elecciones regionales y municipales celebradas en Rusia el pasado domingo.



Chíkov dejó al propio Navalni y a los politólogos el derecho a valorar hasta qué punto esta operación está vinculada o no a las elecciones y aseguró que como abogado se refería "exclusivamente a los aspectos jurídicos del proceso".



Añadió que en el transcurso de esta operación no se detuvo a nadie, y recordó que se vienen realizando registros desde la semana pasada en San Peterburgo y Moscú, aunque la mayoría fueron esta semana.



"En total más de 200 registros, cerca de 300, entre cuatro y siete en cada región rusa. Tras los registros, a mucha gente la llevaron a los Comités de Instrucción para ser interrogados en calidad de testigos, y los liberaron tras los interrogatorios", especificó.



Chíkov explicó que en la investigación ordenada por las autoridades, que acusan al Fondo Anticorrupción de lavado de ingresos ilegales, tampoco hay sospechosos y no se le ha presentado acusación alguna contra nadie.



"No tenemos claro qué buscaban en concreto, no tenemos claro cómo esto se vincula a la investigación, el Comité de Instrucción no da explicación alguna", alegó.



El abogado también denunció la congelación de cuentas bancarias de los activistas y sus familiares cercanos, aunque se abstuvo de ofrecer cifras concretas, limitándose a señalar que se trataba de "una gran cantidad".



Aunque los registros de oficinas de los partidarios del líder opositor continúan, la jornada de mayor actividad fue este jueves, cuando se practicaron más de cien registros simultáneos en casi 30 ciudades rusas.



El Comité de Instrucción de Rusia, órgano de investigación judicial adscrito al Kremlin, investiga el Fondo de Lucha contra la Corrupción de Navalni por el supuesto blanqueo de 1.000 millones de rublos (unos 13,5 millones de euros).



No es la primera vez que las autoridades registran las oficinas del equipo del líder opositor. El pasado 8 de agosto lo hicieron en las oficinas centrales en Moscú.