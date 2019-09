EEUU: Gracias a Google Earth hallan restos de hombre desaparecido hace 22 años

En esta imagen cortesía del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, se ve a William Moldt Credito: AP

Florida, 12 de Septiembre - Tomó 22 años, pero los restos de un hombre desaparecido finalmente fueron hallados gracias a que alguien amplió una imagen de Google Earth de su exvecindario en Florida y notó un carro sumergido en un lago, dijeron las autoridades.



Los restos eran de William Moldt, quien desapareció en 1997 a los 40 años, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach.



La portavoz de la policía, Teri Barbera, dijo el jueves que un exresidente del vecindario Islas Grand, en Wellington, estaba viendo el vecindario en Google Earth cuando agrandó una imagen del lago y vio algo que parecía un auto.



La persona se comunicó con un residente actual, quien usando un dron confirmó que había un carro blanco en el borde del estanque detrás de su casa. El hombre llamó a la policía el 28 de agosto. Cuando los agentes llegaron descubrieron que el exterior del sedán blanco estaba “fuertemente calcificado”. Luego que sacaron el vehículo, hallaron restos humanos en el interior.



El Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas dijo que Moldt fue a un club nocturno en noviembre del 1997, pero no parecía embriagado cuando salió por su cuenta antes de la medianoche. Había llamado a su novia desde el club diciéndole que regresaría pronto a su casa en Lantana.



La zona estaba en urbanización cuando Moldt desapareció, pero el estanque ya estaba allí. Barry Fay, quien encontró el vehículo, dijo al The Palm Beach Post, que nunca había visto nada inusual en la orilla.



“Nunca creí que hubiera un cadáver desde hace 22 años”, dijo Fay al diario.