Unas 2.500 personas siguen desaparecidas en Bahamas tras paso del huracán Dorian

Credito: AP

12-09-19.-Unas 2.500 personas siguen desaparecidas en Bahamas más de una semana después del paso devastador del huracán Dorian, que mató al menos a 50 personas, dijeron el martes los servicios de emergencia del archipiélago, reseñó la agencia AFP.



“A esta hora, unas 2.500 personas están inscritas en el registro gubernamental de personas desaparecidas”, dijo Carl Smith, representante de la agencia de manejo de emergencias de Bahamas (NEMA), precisando que la lista todavía no había sido comparada con los registros de personas en refugios o evacuadas.



“Algunos individuos que fueron evacuados de Ábaco a Gran Bahama no han sido registrados por los servicios sociales”, indicó Smith.



“A medida que podamos cruzar los datos, podremos informar a las familias y reunir a los sobrevivientes con sus seres queridos”, agregó.



Unas 76.000 personas resultaron afectadas por el huracán, señaló la Organización Internacional de Migración de la ONU, citando informes oficiales. De ellos, miles fueron evacuados y 860 se encuentran en refugios de emergencia en Nassau.



Al menos 50 personas murieron por causa del huracán categoría 5 que azotó Bahamas el 1 y 2 de septiembre y las autoridades han dicho que esperan que el número aumente significativamente.



Pero Smith dijo que “no vamos a especular sobre cuáles serán los números finales. Sabemos que la gente está preocupada y también nosotros lo estamos”.



Caos y emergencia



El norte del archipiélago permanece en el caos y la fase de emergencia aún no ha terminado. La prioridad es evacuar a las víctimas de las islas más devastadas.



El vocero de NEMA señaló que más de 5.000 personas ya habían sido evacuadas desde las islas Gran Bahama y Ábaco, que fueron devastadas por Dorian.



Sin embargo, detalló que durante el último día hubo una “reducción significativa” en el número de personas que buscan salir.



Rhonda Hull, una abogada, lamentó que “todo el mundo se fue y no debieron haberse ido” porque “aquí precisamos muchas manos para trabajar”.



“Pero la gente regresará”, agregó no obstante.



Irvin Russell ama su isla y dice que se quedará para ver como se reconstruye. “Esto es solo un bache en el camino. Uno grande, pero los abacanos son luchadores y reconstruirán”.



Smith dijo que se autorizó la reanudación de vuelos comerciales a la isla de Ábaco de forma “limitada”, pero que se daría prioridad a los vuelos de socorro y evacuación.



Por otra parte, señaló que el sistema de energía de Ábaco había sufrido enormes daños y que la “estación energética de Marsh Harbour esta completamente destruida”, en alusión a la principal localidad de la isla con más de 15.000 habitantes.



Un funcionario de la la empresa Bahamas Power and Light Ltd. dijo que la electricidad para el sur de Ábaco podría restablecerse en unas tres semanas, pero que pasarán algunos meses antes que el resto de la isla recupere la energía.



Dorian probablemente causó entre 3.500 y 6.500 millones de dólares en daños asegurados en el Caribe, fundamentalmente en las Bahamas, indicó el lunes la firma de análisis de riesgos RMS, con sede en California.