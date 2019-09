Trump: Mis opiniones sobre Venezuela y Cuba eran “más fuertes” que las de Bolton. "Me estaba reteniendo"

12.09-19.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este jueves a través de su cuenta en la red social Twitter que sus puntos de vista sobre Venezuela y Cuba “eran mucho más fuertes que los de John Bolton“.“De hecho, mis puntos de vista sobre Venezuela, y especialmente sobre Cuba, eran mucho más fuertes que los de John Bolton. Me estaba reteniendo“, escribió en respuesta a un comentario hecho por el senador Marco Rubio."Es cierto que no estuvo de acuerdo con algunas de las opiniones del asesor anterior, pero como él me recordó, en realidad es el opuesto directo de lo que muchos afirman o asumen”, expresó Rubio a través de su cuenta en la red en la misma red social.“Si, de hecho, la dirección de la política cambia, no será debilitarla“, agregó.