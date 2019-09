EEUU invocó al TIAR ante ejercicios "belicosos" de Nicolás Maduro

Mike Pompeo Credito: AFP

12-09-19.-Estados Unidos invocó este jueves el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) ante ejercicios militares "belicosos" del gobierno de Nicolás Maduro en la frontera con Colombia y tras una convocatoria de la OEA a sus cancilleres, reseñó la agencia AFP



En un comunicado el secretario de Estado, Mike Pompeo al activar el TIAR, dijo que "Recientes movimientos belicosos de despliegue en la frontera con Colombia por parte de los militares venezolanos así como la presencia de grupos ilegales armados y organizaciones terroristas en territorio venezolano demuestran que Nicolás Maduro no solo es una amenaza para el pueblo venezolano, sino que sus acciones amenazan la paz y seguridad de los vecinos de Venezuela".



Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.200 km donde Maduro ordenó ejercicios militares hasta el 28 de septiembre con el despliegue de unos 150.000 efectivos y un sistema de misiles ante supuestas amenazas de Bogotá en el marco de renovadas tensiones entre ambos países, que en febrero rompieron relaciones.



El gobierno del presidente colombiano Iván Duque niega cualquier plan contra Venezuela y llamó a la "serenidad" ante la escalada de tensiones.



El líder opositor venezolano Juan Guaidó, pidió la invocación del TIAR, indicó Pompeo en un comunicado que fue retuiteado por el presidente Donald Trump en la madrugada del jueves.



"Influencia desestabilizadora"



Pompeo dijo que la invocación del TIAR es "el reconocimiento de la cada vez más desestabilizadora influencia" del gobierno de maduro en la región.



"Las políticas económicas catastróficas y la represión política continúan azuzando una crisis de refugiados sin precedentes, agotando la capacidad de los gobiernos para responder".



"Esperamos más discusiones de alto nivel con los integrantes del TIAR" para "abordar colectivamente la urgente crisis dentro de Venezuela que se derrama por sus fronteras y considerar opciones económicas y políticas multilaterales".



Bajo el TIAR, también conocido como Tratado de Río por su adopción en esa ciudad en 1947, los cancilleres pueden tomar medidas que van desde la ruptura de las relaciones diplomáticas hasta el empleo de la fuerza armada.



El miércoles, una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a los cancilleres de los 19 países signatarios del TIAR para reunirse en la segunda quincena de septiembre con el fin de abordar el "impacto desestabilizador" de la crisis en Venezuela, que representa "una clara amenaza a la paz y a la seguridad en el Hemisferio", según versa la resolución.



En la sesión, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Venezuela votaron a favor de activar el órgano de consulta del TIAR.



Costa Rica, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay se abstuvieron, en tanto Bahamas y Cuba -miembro no activo de la OEA que nunca se retiró del TIAR- estuvieron austentes.



Costa Rica intentó sin éxito que se aprobara una enmienda a la resolución excluyendo el uso de la fuerza armada como alternativa, en tanto Uruguay dijo que la situación actual en Venezuela no daba lugar para activar el tratado.



Luz Baños, embajadora de México -que como Bolivia, Ecuador y Nicaragua abandonó el TIAR en los últimos años- lamentó que "nos acercamos peligrosamente a un punto sin retorno".



Venezuela abandonó hace seis años este tratado, pero en julio, la Asamblea Nacional, liderada por Guaidó, aprobó su regreso, decisión que fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



Pese a las fuertes sanciones económicas que ha impuesto Estados Unidos a Venezuela y Maduro sigue en el poder.