Adolfo Pérez Esquivel visita a Lula en Brasil

12 de septiembre de 2019.- El ex presidente brasileño Luiz Ignácio Lula da Silva, quien cumple condena en su país, recibirá este jueves la visita del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, refiere Prensa Latina.



El activista y defensor de los derechos humanos acudirá a la cita con Lula en compañía del sociólogo y periodista español Ignacio Ramonet.



El Premio Nobel de la Paz, otorgado en 1980, es el responsable de una campaña internacional que busca reconocer con el mismo galardón al líder brasileño por su lucha en contra del hambre y la miseria.



En febrero, Esquivel manifestó su preocupación por la vida del fundador del Partido de los Trabajadores (PT) argumentando que no cree en el sistema judicial de Brasil.



Señaló que el sistema de justicia de esta nación condena a Lula, porque brindó su apoyo a más de 36 millones de brasileños para salir de la pobreza extrema, del hambre y de la marginalidad.



Recalcó que Lula es un luchador y que "dedicó su vida a su pueblo, y no se sirvió del pueblo".



