Netanyahu promete anexionar a Israel el valle del Jordán en la Cisjordania si gana las elecciones

El primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu Credito: AFP

11-09-19.-El primer ministro israelí en funciones, Binyamin Netanyahu, ha prometido hoy la anexión a Israel de la mitad palestina del valle del Jordán, así como “el norte del Mar Muerto”, si la semana que viene gana las elecciones, reseñó el diario español La Vanguardia.



La extemporánea propuesta supondría incorporar alrededor de una tercera parte de Cisjordania al estado sionista y aislar todavía más a los palestinos. Actualmente, el río Jordán sirve de frontera en la mayor parte de su recorrido entre Palestina y Jordania, que controla la mitad oriental del valle.



Netanyahu, que había avisado que hoy daría una noticia bomba, no ha decepcionado, aunque pocos la considerarán más que un señuelo electoral. El político derechista ha asegurado que el “plan de paz” del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, será anunciado pocos días después de los comicios y constituirá una oportunidad única de ganar territorios para Tel-Aviv y anexionar colonias. La parte económica del plan ya fue anunciada a principios de verano, como un brindis al sol.



En un acto interpretado como parte de su campaña, el mandatario hizo referencia a su experiencia política y pidió un “claro mandato” para aplicar la soberanía israelí a los asentamientos judíos del territorio palestino, “con la máxima cooperación de Estados Unidos”. Antes incluso de la comparecencia, el Consejo Regional de asentamientos del Valle del Jordán agradeció el gesto político de Netanyahu, lo que indicó que tenían conocimiento previo del anuncio.



”No hemos tenido este tipo de oportunidad desde la Guerra de los Seis Días (1967) y es posible que no haya otra oportunidad en otros cincuenta años”, declaró Netanyahu sobre el comienzo de la ocupación de Cisjordania junto a un mapa del territorio palestino.



El primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, en un comunicado emitido también poco antes de que Netanyahu hablara, dijo que el líder israelí era“un destructor del proceso de paz” y advirtió de que “le traerá más votos a corto plazo”, pero que “él e Israel serán los perdedores a largo plazo”.



El valle del Jordán, al que los palestinos ven como el perímetro oriental de un futuro estado en Cisjordania y la Franja de Gaza, se extiende desde el Mar Muerto en el sur hasta la ciudad israelí de Beit Shean en el norte.



El valle, de 2.400 kilómetros cuadrados, representa casi el 30% del territorio en Cisjordania. Israel ha dicho den repetidas ocasiones que tiene la intención de mantener el control militar en el territorio ocupado en cualquier acuerdo de paz con los palestinos.



Para la comunidad internacional, las colonias judías en territorio ocupado no tienen base legal y constituyen una violación del derecho internacional y un obstáculo para una paz justa y duradera.