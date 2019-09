Alcalde panameño reduce su sueldo de 14 mil dólares

El alcalde panameño Alex Lee.

11 sept. 2019 - El alcalde panameño Alex Lee, del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), dijo este martes que pedirá la anulación de un acuerdo municipal que elevó su ingreso mensual hasta los 14.300 dólares, lo que generó un escándalo en el país centroamericano.



«Aún cuando nuestras actuaciones no son ilegales, hemos decidido atender la voz de la ciudadanía (…) en consecuencia solicitamos al Concejo Municipal dejar sin efecto el Acuerdo Municipal», declaró en una rueda de prensa el alcalde de la Ciudad de Colón, capital de la provincia homónima y una de las zonas más pobres y violentas de Panamá.



El salario mensual del alcalde de Colón es de 3.500 dólares, pero un acuerdo municipal sancionado el pasado 6 de agosto lo elevaba hasta los 14.300 dólares al designar al burgomaestre como presidente de la Comisión de Riesgos y Desastres Naturales y asignarle un sueldo mensual de 7.400 dólares más 3.400 dólares para gastos de movilización.



Las redes sociales estallaron ante la medida, que se difundió profusamente en las últimas semanas y generó todo tipo de críticas, especialmente en un país que atraviesa desde hace varios años una ralentización económica que llevó al nuevo gobierno que lidera Laurentino Cortizo a prometer una política de austeridad.



Lee, un político de carrera del PRD, aseguró en la conferencia de prensa que también ha solicitado al Consejo Municipal «que nos rebajen los gastos (de representación y movilización) que recibía el alcalde anterior, porque es el clamor popular y este humilde servidor no gobierna a espalda del pueblo«.



Una fuente de la Alcaldía de Colón precisó a Efe que se modificarán los gastos de representación y movilización aprobadas para el alcalde Lee como presidente de la Comisión de Riesgos y Desastres, que ahora serán de 3.000 dólares cada una, lo que sumando a su salario totalizará un ingreso mensual de 9.500 dólares.



La misma fuentes aseguró que este monto está por debajo de los 11.500 dólares mensuales que por los mismos conceptos devengaba el anterior burgomaestre Federico Policani, de Partido Panameñista.



Lee, que fue conocido en la pasada campaña electoral por publicar vídeos bailando con sus simpatizantes, también ha sido cuestionado en la últimas semanas por un vídeo en la que aparece junto al diputado del PRD por Colón, Jairo Salazar, atacando a sus adversarios y utilizando expresiones homofóbicas.



«Todo menos maricón (…) claro que sí. Los únicos que están hablando son los hombres, los envidiosos, sufran. Y esos son los maricones», dicen los políticos en el vídeo.



El diputado Salazar ha asegurado que el vídeo data de hace 7 años, y que ahora ha surgido en las redes sociales para afectar su imagen política.El alcalde panameño Alex Lee, del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), dijo este martes que pedirá la anulación de un acuerdo municipal que elevó su ingreso mensual hasta los 14.300 dólares, lo que generó un escándalo en el país centroamericano.



«Aún cuando nuestras actuaciones no son ilegales, hemos decidido atender la voz de la ciudadanía (…) en consecuencia solicitamos al Concejo Municipal dejar sin efecto el Acuerdo Municipal», declaró en una rueda de prensa el alcalde de la Ciudad de Colón, capital de la provincia homónima y una de las zonas más pobres y violentas de Panamá.



El salario mensual del alcalde de Colón es de 3.500 dólares, pero un acuerdo municipal sancionado el pasado 6 de agosto lo elevaba hasta los 14.300 dólares al designar al burgomaestre como presidente de la Comisión de Riesgos y Desastres Naturales y asignarle un sueldo mensual de 7.400 dólares más 3.400 dólares para gastos de movilización.



Lea también: Iraní murió tras prenderse fuego por vestirse de hombre y ser descubierta



Las redes sociales estallaron ante la medida, que se difundió profusamente en las últimas semanas y generó todo tipo de críticas, especialmente en un país que atraviesa desde hace varios años una ralentización económica que llevó al nuevo gobierno que lidera Laurentino Cortizo a prometer una política de austeridad.



Lee, un político de carrera del PRD, aseguró en la conferencia de prensa que también ha solicitado al Consejo Municipal «que nos rebajen los gastos (de representación y movilización) que recibía el alcalde anterior, porque es el clamor popular y este humilde servidor no gobierna a espalda del pueblo«.



Una fuente de la Alcaldía de Colón precisó a Efe que se modificarán los gastos de representación y movilización aprobadas para el alcalde Lee como presidente de la Comisión de Riesgos y Desastres, que ahora serán de 3.000 dólares cada una, lo que sumando a su salario totalizará un ingreso mensual de 9.500 dólares.



La misma fuentes aseguró que este monto está por debajo de los 11.500 dólares mensuales que por los mismos conceptos devengaba el anterior burgomaestre Federico Policani, de Partido Panameñista.



Lee, que fue conocido en la pasada campaña electoral por publicar vídeos bailando con sus simpatizantes, también ha sido cuestionado en la últimas semanas por un vídeo en la que aparece junto al diputado del PRD por Colón, Jairo Salazar, atacando a sus adversarios y utilizando expresiones homofóbicas.



«Todo menos maricón (…) claro que sí. Los únicos que están hablando son los hombres, los envidiosos, sufran. Y esos son los maricones», dicen los políticos en el vídeo.



El diputado Salazar ha asegurado que el vídeo data de hace 7 años, y que ahora ha surgido en las redes sociales para afectar su imagen política.