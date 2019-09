Cifra de muertos por paso del huracán Dorian en las Bahamas subió a 50

Credito: AP

10-09-19.-La cifra de muertos en Bahamas por el paso del huracán Dorian subió a 50. 42 de ellos en las Islas Ábaco y 8 en Gran Bahama.



La información fue confirmada este martes por Anthony Ferguson, comisionado de la Policía. Indicó que hay miles de desaparecidos y que el número de víctimas podrían aumentar, reseñó la agencia EFE.



Varios medios locales estiman que el número de fallecidos puede ascender hasta 3.000 y señalan que se están realizando entierros masivos.



Ferguson indicó que tanto en Nueva Providencia como en Islas Ábaco y Gran Bahama no hay capacidad para depositar los cuerpos. Estos permanecen en bolsas de plástico y contenedores refrigerados.



«Ofrecemos nuestro más sincero pésame a las familias que han perdido a sus seres queridos por el ciclón», agregó.



«Deben saber que seguimos buscando a los desaparecidos y que la policía local y las fuerzas de seguridad suministradas por países vecinos seguimos en la tarea de hallar a más personas», manifestó.



Confirmó que alrededor de 4.500 personas han sido evacuadas de las Islas Ábaco y Gran Bahama tras el paso del huracán Dorian y se espera que aumenten a 5.000 «o más».



De acuerdo con datos de la ONU, son cientos los desaparecidos y hay 70.000 personas que no tienen vivienda.



Hubert Minnis, primer ministro de Bahamas, dijo que decretará un Día Nacional de Duelo por los muertos, aunque no ha precisado cuándo.



«Voy a decretar un Día Nacional de Duelo en honor de aquellos que murieron a consecuencia de la devastación» causada por Dorian, indicó.



Pobladores afirmaron en las redes sociales que ellos mismos contaron cientos de cadáveres en sus localidades de residencia.