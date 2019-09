"Pepe" Mujica: “Más que a Alberto Fernández, la Argentina debería elegir a Mandrake”

Mujica recibió a Alberto Fernández en su chacra en mayo pasado Credito: Archivo

09-09-19.-José "Pepe" Mujica, ex presidente de Uruguay, hizo referencia a la crisis económica del país y, fiel a su estilo, elogió a Alberto Fernández, pero consideró que la Argentina necesita "un mago y no un político" para salir adelante, reseñó el portal argentino El Clarín.



"La Argentina tendría que elegir no a Fernández, sino a Mandrake. Se precisa un mago, no un político. Pero como ha sido imposible elegir un mago...", dijo Mujica con tono humorístico en declaraciones a El Destape Radio.



El ex presidente uruguayo no perdió la oportunidad para ponderar a Alberto Fernández, el candidato más votado en las PASO. "Es un viejo conocido, ha estado acá un par de veces. Tiene la ventaja de tener una experiencia importante en el Gobierno y eso es un punto a favor".



Sin embargo, le recomendó que no confronte con el campo: "No tendría que pelearse de entrada con el sector que le puede dar respuestas más rápidas, la agricultura. Eso es lo que le puede traer divisas rápidas. Nadie puede generar recursos como la agricultura".



En contraposición, el ex mandatario criticó las políticas de Mauricio Macri: "Al principio lo defendían a capa y espada, ahora nadie es macrista. La crisis empobreció a la Argentina. No sólo que está endeudado, bajó el PBI, bajó la riqueza global de la Argentina; es muy grave".



Aun así, Mujica es optimista de cara al futuro: "La historia demuestra que el poder de recuperación es fantástico. Yo no tengo la visión pesimista que tienen por ahí los inversores yanquis. Argentina tiene ese tesoro que es la pampa húmeda, que es invalorable".



En cuanto a los ex mandatarios presos o procesados en Latinoamérica, entre ellos Cristina Kirchner, Lula da Silva y Rafael Correa, habló de "persecución política" y lo comparó con los golpes de Estado.



"Hay toda una tecnología que está instalada para judicializar la política, para buscar por el lado de la persecución política, que está envenenando todo e intentando sustituir los viejos golpes de Estado por versiones más edulcoradas de lo mismo. Es lógico que lo hagan, no debemos esperar otra cosa. En definitiva, el capitalismo es el padrastro permanente de la corrupción", concluyó.