Ex presidentes Lugo y Cristina se reunieron para impulsar una ola regional antineoliberal

9 sept. 2019 - Con el objetivo de presentar el libro en Misiones, la ex mandatario y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner arribó en Posadas. Más allá de reunirse con los principales dirigentes del peronismo local, la candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos se reunió con el ex presidente paraguayo Fernando Lugo. Allí coincidieron en la necesidad de impulsar una ola regional que enfrente al neoliberalismo.Fue el senador del Frente Guasú Alberto Grillón -partido de Lugo- quien se comunicó con Eduardo Valdez al enterarse de la llegada de Cristina Fernández a Posadas. El ex mandatario paraguayo fue presidente entre el 2008 y 2012, hasta que lo destituyeron luego de un cuestionado proceso que, analistas políticas lo recuerdan como el “declive de la ola” de gobiernos de centro izquierda latinoamericanos.Previo a la presentación, los ex presidentes se reunieron en la provincia del noreste argentino. En la reunión, hablaron sobre la situación del progresismo en América Latina y coincidieron en la necesidad de recuperar los espacios políticos cedidos en la región. Es por ello que la liberación del ex presidente Lula da Silva es reconocido como un punto de inflexión de esta ola neoliberal que acecha la región."Los dirigentes paraguayos siguen con mucho interés las elecciones argentinas como un impulso a los procesos populares en América Latina y lo ven como un punto de inflexión frente a la serie de victorias que acumuló la derecha neoliberal en el continente", explicaron a La Política Online fuentes que están al tanto de las conversaciones entre los ex presidentes.El actual presidente de Paraguay Mario Abdo -partido colorado- tiene una buena relación con el presidente Mauricio Macri aunque siempre dicha fuerza política tuvo un buen vínculo con el peronismo. Por lo que no descartan que si el candidato Alberto Fernández termina electo presidente se termine reactivando la mega obra de la represa Corpus.Lugo participó de la presentación del libro Sinceramente junto con el gobernador Hugo Passalacqua y el senador Maurice Closs. Además, estuvieron el ya electo futuro mandatario provincial, Oscar Herrera, la diputada Cristina Britez, el intendente Joaquín Losada y el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.El Frente Renovador misionero, que conduce el radical Carlos Rovira, ya se manifestó a favor de la actual senadora y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos. Allí ya apuesta a desplazar a Cambiemos al tercer puesto y repartirse los cuatro diputados en juego con el kirchnerismo.Luego de la presentación del libro, la senadora se acercó a saludar a la multitud que la esperaba afuera del centro de convenciones.