Historiador británico: Trump no podrá apagar guerra con China cuando le convenga

Trump dice que China lo quiere castigar políticamente Credito: Archivo

8 de septiembre de 2019.- Según el historiador británico Niall Ferguson, miembro senior de la Institución Hoover de la Universidad de Stanford, Estados Unidos y China se encuentran ya "en las primeras etapas" de una Guerra Fría" y la buena noticia, es que no creo que estén destinados a una guerra caliente por el mar de la China Meridional o algún otro lugar, pero sí creo que están en una Guerra Fría", opinó Ferguson en declaraciones a CNBC este viernes y que Hispantv publicó en su web.



En su opinión, el historiador sostiene que el presidente de EEUU, Donald Trump, ya no podría evitar daños duraderos en las relaciones entre su país y China llegando a un acuerdo comercial —algo que, según el experto, el mandatario planea hacer en algún momento entre ahora y las elecciones del próximo año—, porque ya "no se trata solo del comercio", sino también de cuestiones tecnológicas y geopolíticas.



Explica Ferguson que "el problema para Trump es que, después de haber comenzado esta Guerra Fría con una guerra comercial, ya no está en posición de simplemente apagarla cuando le convenga, porque la cosa se ha intensificado a otros dominios".



Añade la nota que, en agosto, Pekín anunció aranceles adicionales a las importaciones estadounidenses por un valor de 75.000 millones de dólares anuales. Washington contestó con un aumento del 15 % y 30 % de las tarifas sobre mercancías chinas, valoradas en 300.000 y 250.000 millones de dólares, respectivamente.



En ese mismo orden, refiere la información que Trump aseguró esta semana que su país "va muy bien" en sus negociaciones comerciales con el gigante asiático, y prometió que "cuando" él "gane" las elecciones, "los negocios, los puestos de trabajo y el dinero de China desaparecerán".



Esta nota ha sido leída aproximadamente 282 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)