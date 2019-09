Colombia: asesinan a candidato político en Antioquia con 13 disparos

8 de septiembre de 2019.- El candidato a la alcaldía del municipio de Toledo, en el departamento colombiano de Antioquia (noroeste), Orley García, falleció tras sufrir un ataque con arma de fuego donde le propinaron 13 disparos.



Según consignó el coronel Giovanny Buitrago, el suceso aconteció en la vereda Morales Toro, situada a 40 minutos del casco urbano, donde el candidato fue interceptado por dos sujetos movilizados en motocicleta, y uno de ellos le propinó los disparos.



"Se presenta una acción criminal contra el candidato a la alcaldía de Toledo, Orley García Vásquez, ocurre en zona rural del municipio. Estamos en el hospital brindado seguridad. No conocemos de otras personas heridas. Aunque no hay certeza pero en la zona hay injerencia de los grupos residuales", informó Buitrago en un reporte preliminar minutos antes de que se conociera el deceso del dirigente político.



García fue trasladado en helicóptero hasta la ciudad de Medellín, pero a causa de la gravedad de las heridas no logró llegar con vida a la clínica.



La Misión de Observación Electoral (MOE) en su reporte de violencia política, indica que desde el inicio del calendario electoral el pasado 27 de octubre de 2018 y hasta el 27 de agosto de este año, un total de 364 líderes políticos, sociales y comunales han sido víctimas de distintos ataques armados en Colombia.

