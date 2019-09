Activistas anti cambio climático protestan en la Mostra de Cine de Venecia

Credito: Efe

07-09-19.-Alrededor de 300 activistas convocados por el Comité No Grandes Naves han ocupado esta mañana la alfombra roja de la 76ª Mostra Internacional de Cine de Venecia, que este sábado se clausura, para pedir que se declare la «emergencia climática», reseñó Efe.



Los manifestantes coreaban consignas antifascistas y anticapitalistas, a favor de la acogida de migrantes y en contra de la presencia de los grandes cruceros que atraviesan a diario el centro de la laguna de Venecia.



La policía ha desplegado un dispositivo de seguridad frente a la entrada principal del Palacio del Lido, formado por decenas de antidisturbios y camiones con mangueras de agua a presión listas para ser utilizadas.



Entre los manifestantes había italianos y extranjeros, muchos procedentes de Alemania y simpatizantes del movimiento Fridays for future fundado por Greta Thunberg.



Esta tarde han convocado además una marcha en otro punto del Lido, la plaza Santa María Elisabetta.



«En un día en el que todos los ojos estarán posados sobre Venecia, queremos recordar que el cambio climático no es una película de ciencia ficción sino una realidad que ya estamos experimentando, una espiral desatada por el capitalismo extractivo», dice la convocatoria.



«Tenemos que decir bien alto que hay que detener esa espiral, reducir el cambio climático, acabar con la energía fósil en todas sus formas y descolonizar la economía global», dicen los convocantes que también denuncian la violencia y las discriminaciones de género que acarrea este sistema.



Esta noche el Palacio del Lido acogerá la ceremonia de clausura del festival de cine, que se celebra desde el pasado 28 de agosto, y se espera la asistencia de Mick Jagger, uno de los protagonistas de la película de clausura, «The Burnt Orange Heresy».