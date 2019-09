Comicios 8-S en Rusia: Voto inteligente de Navalni vs partido de Putin

Alexéi Navalni y Vladimir Putin Credito: Web

07-09-19.- La oposición extraparlamentaria rusa liderada por Alexéi Navalni ha apostado por el «voto inteligente» contra Rusia Unida (RU), la formación del presidente Vladímir Putin, en las elecciones regionales y locales que se celebrarán este domingo en la Federación Rusa, reseñó la agencia Efe.



La estrategia diseñada por Navalni consiste en recomendar votar por el candidato con más posibilidades de derrotar al representante de la formación oficialista, Rusia Unida (RU), independientemente del partido al que pertenezca.



Mañana se elegirán cuatro diputados para cubrir escaños vacantes en la Duma del Estado (Parlamento), los gobernadores de 19 regiones, las asambleas legislativas de 13 entidades de la Federación de Rusia y un gran número de consistorios municipales.



En total, en la llamada jornada única de votación se celebrarán más de 5.000 elecciones de distinto nivel, a la que están llamados a participar decenas de millones de electores.



Pero, sin duda, las elecciones que suscitan mayor expectación son las del gobernador de San Petersburgo y, sobre todo, las de la asamblea legislativa (Duma) de Moscú, precedidas por las mayores manifestaciones opositoras de los últimos años.



Las protestas estallaron después de que las autoridades electorales de la capital rusa rechazaran la inscripción de prácticamente la totalidad de las candidaturas de representantes de la oposición extraparlamentaria.



El principal argumento que se ha utilizado para rechazar a opositores ha sido que un alto porcentaje de las firmas presentadas en apoyo de candidaturas son falsas o no pertenecen a sus titulares.



Inútiles fueron las reclamaciones de los ciudadanos que han asegurado que sus firmas en respaldo de tal o cual candidatura son auténticas.



Para las comisiones electorales, el dictamen de sus expertos tuvo más peso que la palabra de los propios firmantes.



Las manifestaciones de protesta no autorizadas, salvo la del pasado 31 de agosto, fueron reprimidas violentamente por la policía, que detuvo a cerca de 3.000 personas.



La represión, lejos de arredrar a los opositores, no ha hecho más que alentar la protestas, pese a que varios manifestantes han sido condenados a penas de prisión.



Para Navalni, fundador de Fondo de Lucha contra la Corrupción, cualquiera opción es mejor que un candidato de Rusia Unida, un «partido de ladrones y sinvergüenzas», en sus palabras.



Así, la página web «Voto inteligente» recomienda apoyar en las elecciones a la asamblea legislativa de Moscú a los candidatos comunistas en 33 de los 45 distritos de la capital rusa.



La propuesta de Navalni no ha sido bien recibida por algunos dirigentes opositores, como el exdiputado de la Duma del Estado Dmitri Gudkov, que creen que quienes resulten elegidos con esta estrategia pueden sumarse al día siguiente a las filas oficialistas.



«En 2011 votar por cualquier otro partido llevó a la elección de 64 diputados de Rusia Justa, yo entre ellos. No pasaron tres meses y de los ‘opositores’, quedamos solo cinco», recordó el político, uno de los que vieron rechazadas la inscripción de su candidatura a las elecciones moscovitas.



No obstante, el político elaboró en prisión su propia lista de políticos a los que hay que apoyar para desbancar a RU.



Gudkov hace más de un mes fue condenado, en dos sentencias, a un total de 40 días de arresto administrativo por sus llamamientos a participar en los mítines opositores no autorizados.



Por su parte, el fundador del partido liberal de oposición Yábloko Grigori Yavlinski, ha criticado a los dirigentes de las recientes protestas en Moscú por no aprovechar su potencial para generar un movimiento político amplio.



«Considero que en estos momentos lo más importante es comenzar a configurar un gran movimiento político en torno a un programa concreto», dijo Yavlinski en declaraciones a la radio Eco de Moscú.



Según el veterano político, dos veces candidato a la Presidencia de Rusia (1991 y 2000), el régimen creado por Putin hace casi 20 años se ha agotado.



En todo caso, lo que sí muestran las encuestas es la caída en picado de la popularidad de RU: según el Centro de Estudios de la Opinión Pública (VTsIOM, por sus siglas en ruso) en Moscú solo el 22 % de los electores de la capital está dispuesto a votar a los candidatos de la formación oficialista.



De ahí que no es de extrañar que los candidatos de Rusia Unida a la Duma de Moscú se hayan presentado a las elecciones a título personal, y no como miembros de su partido.