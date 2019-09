Candidato presidencial argentino aboga por unidad Latinoamericana

El candidato a la presidencia argentina Alberto Fernández.

5 sept. 2019 - El candidato a la presidencia argentina Alberto Fernández abogó hoy por la unidad de Latinoamérica y condenó la persecución de líderes de esa región, durante una conferencia magistral en la capital española.



Como parte de su visita a este país, el aspirante por el Frente de Todos y compañero de fórmula de la exmandataria Cristina Fernández denunció las injusticias cometidas contra dirigentes de varias naciones y exigió 'dejar de valerse de jueces para perseguir a quienes no pueden ser vencidos en las elecciones'.



'Enseño Derecho Penal desde hace 30 años y la verdad ningún Estado de Derecho soporta que haya alguien detenido como está Luiz Inácio Lula da Silva hoy. Por eso donde vayamos tenemos que pedir por su libertad', afirmó durante su intervención en el Congreso de los Diputados.



'Lo que está pasando con Lula y (Rafael) Correa es imperdonable. Cristina Fernández ha estado sometida a una persecución sistemática que construyó teorías políticas para favorecer su procesamiento', añadió.



El político pidió el cese de los arrestos arbitrarios y abogó por un renacer de América Latina.



'Estar separados nos debilita. Nuestra tarea es reconstruir la unidad latinoamericana en términos de nuestros intereses económicos. Lo mejor para enfrentar la globalización es estar unidos', señaló.



Por otra parte, acusó al presidente Mauricio Macri de provocar el deterioro de todos los indicadores sociales en Argentina.



'Al cabo de cuatro años lo único que ha producido el Gobierno son cinco millones de pobres. Hemos visto duplicarse el desempleo y a la pobreza crecer un 20 o 30 por ciento. Creo que hemos llegado al fondo del pozo, solo nos queda mejorar. Lo que tenemos que hacer es volver a trabajar juntos', indicó.



Que Argentina sea parte del Grupo de Lima y esté tan condicionada por las políticas de Estados Unidos nos ha hecho retroceder mucho como país, sentenció.



No obstante, destacó que su nación vuelve a ponerse de pie, en alusión a los resultados de las primarias del 11 de agosto, en las que superó con más de 15 puntos a Macri.



'Siento que tenemos que empezar a construir un momento distinto en América Latina, no solo Argentina', aseveró.



En el marco de su visita a este país, Fernández fue recibido esta jornada por el líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, con quien dialogó sobre la necesidad de avanzar en una integración más profunda entre ambos Estados en términos comerciales y culturales.



Mañana viajará a Portugal, donde se reunirá con las principales autoridades lusas.

