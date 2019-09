Reino Unido: Hermano de Boris Johnson renuncia al Gobierno por sus diferencias sobre el Brexit

Boris Johnson y su hermano Jo Johnson Credito: Web

04-09-19.-El hermano menor del primer ministro abandonó sus cargos por las profundas discrepancias mantenidas con su hermano respecto a cómo afrontar el Brexit y además para no afectar la vida familiar.



Jo Johnson renuncia a sus responsabilidades de parlamentario y ministro de Universidades y Ciencia por las discrepancias mantenidas con la política de su hermano, Boris Johnson, actual primer ministro del Reino Unido. Jo Johnson lleva siendo parlamentario durante nueve años y fue ministro durante los mandatos de David Cameron, Theresa May y Boris Johnson.



La crisis dentro del Partido Conservador británico se agudiza aún más tras la dimisión de Jo Johnson, una figura clave más por su nexo de parentesco con el primer ministro que por su posición en el Ejecutivo, pero que evidencia de forma clara la crisis que sufre el partido del Gobierno.



Su sorpresiva renuncia se produce días después de que el primer ministro expulsara a 21 legisladores conservadores del partido por no respaldar su estrategia del Brexit, incluido el nieto de Winston Churchill y un exministro de Finanzas.



Jo Johnson se dispone a entrar en el 10 de Downing Street, sede del primer ministro del Reino Unido. Hannah Mckay / Reuters

Desde que asumió el cargo en julio, Boris Johnson trató de acorralar al Partido Conservador, que está profundamente dividido sobre el Brexit, detrás de su estrategia de abandonar la Unión Europea el 31 de octubre, con o sin acuerdo.



Ese enfoque destrozó la lealtad tradicional del partido y le hizo perder su mayoría parlamentaria y el control del proceso Brexit, empujando a Gran Bretaña a una crisis nacional antes de la fecha límite de salida e intensificando la incertidumbre sobre el camino que tomará el país.



"En las últimas semanas he estado dividido entre la lealtad familiar y el interés nacional. Es una tensión irresoluble para mí y espero que otros asuman mis roles como parlamentario y ministro", dijo Jo Johnson en su despedida.



El portavoz del primer ministro emitió un comunicado agradeciendo a Jo Johnson su servicio y agregó que "el primer ministro, como político y hermano, entiende la dificultad de la situación".



Fractura política y familiar en el clan Johnson



Boris Johnson perdió su mayoría parlamentaria debido a su dureza respecto al Brexit. Para el primer ministro, el Reino Unido debe salir de la Unión Europea con o sin acuerdo el 31 de octubre del presente año. Y como parecía difícil que la Unión Europea fuese a cambiar el acuerdo existente, todo apuntaba a una salida dura, con los riesgos que muchos expertos y calificadoras alertan para el país.



No todo el Partido Conservador apoya el ala radical del premier británico respecto a Europa. Dentro de las filas del partido del Ejecutivo aún quedan personas que siguen fieles a la línea del exprimer ministro David Cameron, eurófilos convencidos.



Boris Johnson, que procede de una familia clásica de políticos británicos, tiene a más miembros de su familia en contra. A parte de Jo, Rachel Johnson representó durante bastante tiempo a varios partidos radicalmente opuestos a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Además, su padre, Stanley Johnson es un creyente fiel del proyecto europeo y fue funcionario de la Comisión Europea.