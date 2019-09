Atacan con explosivos la casa de candidata a alcaldía de municipio colombiano

Desconocidos atacaron con explosivos la vivienda de Betsaida Montejo, candidata a la alcaldía del municipio de San Calixto.

4 sept. 2019 - Desconocidos atacaron con explosivos la vivienda de Betsaida Montejo Pérez, una candidata a la alcaldía del municipio colombiano de San Calixto, ubicado en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), en un atentado que no dejó víctimas mortales ni heridos.



Así lo informó este miércoles el comandante encargado de la Policía de Norte de Santander, coronel Jesús Manuel de los Reyes, quien dijo a periodistas que «el hecho solo causó daños materiales».



El oficial agregó que la onda explosiva causó aturdimiento a los padres de Montejo, que estaban en la casa en el momento del ataque.



La candidata del movimiento «Nosotros sí cumplimos» a las elecciones de octubre próximo no estaba en el momento del atentado en su vivienda, en la que pintaron un grafiti alusivo al Ejército Popular de Liberación (EPL), guerrilla desmovilizada en su mayoría en 1991 y cuyo último reducto es considerado por el Gobierno como una banda criminal.



«Rechazamos fuertemente este evento terrorista en contra de la candidata y motivamos a toda la ciudadanía de San Calixto a que aporte información que nos permita dar con la responsabilidad de los autores de este lamentable hecho», añadió el coronel De los Reyes.



Al oficial se sumó la Defensoría del Pueblo, que aseguró en Twitter que rechaza el «atentado con artefacto explosivo lanzado a la vivienda de la candidata a la Alcaldía de San Calixto, Norte de Santander, Betsaida Montejo Pérez».



San Calixto hace parte de la región de la convulsa Catatumbo, en donde además del EPL opera la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las FARC y grupos narcotraficantes.



El lunes pasado, las autoridades informaron del asesinato de la política liberal Karina García Sierra, candidata a alcaldesa en las elecciones de octubre próximo en el municipio colombiano de Suárez, en el departamento del Cauca (suroeste).



García Sierra fue asesinada junto a cinco acompañantes y sus cuerpos fueron incinerados.



El pasado 28 de agosto García publicó un vídeo en el que advertía de que la publicidad de su candidatura estaba siendo objeto de ataques en el corregimiento (caserío) de Betulia.



Además denunció que el pasado 21 de agosto un grupo de trabajadores de su candidatura fueron interceptados en Betulia por «cuatro sujetos armados de un grupo al margen de la ley» que aseguraron tener «orden directa» de que su publicidad no debía ponerse en ese corregimiento y «que debía ser retirada la que ya estuviera puesta».



Por otra parte, Tulio Mosquera Asprilla, candidato a la Alcaldía del municipio colombiano de Alto Baudó, fue secuestrado por guerrilleros del ELN en una zona rural de esa localidad del departamento del Chocó, fronterizo con Panamá.



El partido Liberal denunció el domingo que Mosquera fue secuestrado el pasado 24 de agosto cuando se encontraba en la comunidad indígena de Andeudo, ubicada en Alto Baudó.



Junto a Mosquera Asprilla fueron secuestradas otras doce personas que recuperaron su libertad tres días después.



Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, que organiza las elecciones en Colombia, 117.822 personas quedaron inscritas como candidatos para los comicios del 27 de octubre.



Del total de las inscripciones 176 candidatos aspiran a la gobernación, 5.187 candidatos para alcaldías, 3.583 candidatos para asambleas, 95.487 candidatos a concejos municipales y 13.389 candidatos a Juntas Administradoras Locales.