(VIDEO) EEUU: Al menos 25 muertos y 9 desaparecidos tras incendiarse un barco en California

Los buzos han encontrado un total de 25 cuerpos después de que un incendio hundiera un barco de recreo destinado a actividades de buceo en una isla del sur de California, dejando a nueve personas desaparecidas mientras la búsqueda continúa, informa Reuters.

Tras varias horas de búsqueda bajo una densa niebla, la oficina forense del alguacil del condado de Santa Bárbara se preparaba para la posibilidad de no hallar más tripulantes vivos. "Estamos disponiendo recursos para hacer frente al potencial de que haya muchos fallecidos en este barco", afirmó el portavoz de la oficina forense, Erik Raney, al diario Los Angeles Times.

El alguacil de Santa Bárbara había confirmado anteriormente que ocho personas habían muerto después de que se produjera un incendio a bordo del Conception, un barco de 23 metros, a las 3:15 a.m. (10:15 GMT) del lunes, mientras estaba amarrado frente a la costa de la isla de Santa Cruz.

El Conception se había embarcado hacia las Islas del Canal de California el sábado por la mañana con 39 personas a bordo. Cinco miembros de la tripulación que estaban sobre la cubierta pudieron escapar del incendio, mientras que los pasajeros dormían en los camarotes, en la zona inferior del barco.

"Es un evento muy trágico", dijo la capitana de la Guardia Costera, Monica Rochester, en una rueda de prensa el lunes, al tiempo que aseguró que la búsqueda continuaría durante toda la noche.

El alguacil del condado de Santa Bárbara, Bill Brown, había afirmado anteriormente a los periodistas que se habían encontrado ocho cuerpos en el área del barco hundido, que se encuentra boca abajo a más de 60 pies (18 metros) de profundidad.

Las autoridades tratan de determinar la mejor manera de recuperar el barco hundido, incluida la posibilidad de remolcarlo a la orilla, agregó Brown.

Los supervivientes buscaron refugio en un bote de pesca atracado a unos metros de distancia, para lo cual despertaron a Bob Hansen y su esposa, que dormían a bordo.

"Cuando miramos, el otro barco estaba totalmente envuelto en llamas, de proa a popa", dijo Hansen en una entrevista con el New York Times. "Hubo más explosiones. Fue horrible".

Las botellas de buceo o los tanques de propano del Conception pudieron haber explotado en el incendio, extremo que aún está por confirmar, según Brown, que añadió que no estaba claro si hubo una explosión inicial que causara el incendio.

Algunos miembros de la tripulación regresaron al Conception en busca de supervivientes, sin éxito, dijo Hansen.

La senadora estadounidense Dianne Feinstein, representante de los demócratas en California, ha pedido una investigación.

"Es inconcebible que, con todas las normas de seguridad vigentes hoy en día, un incendio en un bote pueda conducir a la pérdida de vidas que vimos esta mañana", dijo en un comunicado. "Y debemos entender exactamente cómo se entrenó la tripulación y, si estaban despiertos y sobre cubierta, por qué no podían alertar o ayudar a rescatar a los pasajeros".

"Sucedió lo suficientemente rápido como para que muchas personas no pudieran bajarse", dijo a CNN el teniente comandante de la Guardia Costera de EEUU.

El barco de buceo fue alquilado por Worldwide Diving Adventures, una empresa de excursiones de Santa Bárbara, California. Según su web, el Conception estaba en una excursión de tres días a las Islas del Canal y debía regresar a Santa Bárbara a las 5 de la tarde del lunes.