Arrestan a la ex-candidata presidencial de Guatemala Sandra Torres por presunta corrupción

Sandra Torres Credito: Web

02-09-19.-La excandidata a la Presidencia de Guatemala y ex primera dama Sandra Torres fue capturada este lunes por las autoridades acusada de financiación electoral ilícita y asociación ilícita, reseñó la agencia Efe.



El Ministerio Público informó que la ex primera dama de la nación (2008-2012) fue detenida en su residencia, ubicada en una colonia de la carretera hacia El Salvador, y que se será trasladada hacia la Torre de Tribunales, en el centro cívico de la capital.



Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), perdió la primera magistratura del país centroamericano el pasado 11 de agosto en la segunda vuelta electoral frente a Alejandro Giammattei, del partido Vamos.



La Fiscalía explicó, en un breve comunicado, que Torres tenía una orden de captura del Juzgado de Mayor Riesgo A desde el pasado viernes por los delitos de "financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita".



Rodeada por una nube de periodistas, escoltada por agentes de la Policía y cubierta con una capucha, unas gafas de sol y un pañuelo que tapaba casi toda su cara, la ex primera dama llegó a la Torres de Tribunales sin dar declaraciones.



Solo se limitaba a decir: "Ya me están quitando el aire. Me voy a desmayar".



El pasado 16 de agosto, poco después de perder las elecciones presidenciales, la ex primera dama, que llegaba por segunda vez a un balotaje, se puso a disposición del Juzgado y entregó su pasaporte, aunque siempre había dicho que las acusaciones en su contra eran una persecución política.



El pasado mes de febrero, la Corte Suprema de Justicia rechazó el proceso de desafuero solicitado por el Ministerio Público contra Torres, sin embargo, en mayo, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo a favor de la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que habían apelado la decisión del supremo.



Por este caso, la Fiscalía anunció el pasado 9 de agosto que solicitará la cancelación del partido de la UNE si el Tribunal Supremo Electoral no comienza el proceso de oficio por la financiación electoral no registrada para la campaña de 2015, cuando Torres perdió la presidencia frente a Jimmy Morales, actual mandatario.



Las investigaciones realizadas señalan que los recursos no reportados por la formación política al ente electoral durante esa campaña fueron de 27,6 millones de quetzales (unos 3,58 millones de dólares).



El presidente electo, Alejandro Giammattei, prometió durante la campaña que si le ganaba a la ex primera dama la Presidencia metería presa a su rival.



"Yo les voy a dar una razón por qué salir a votar. Pueblo de Guatemala, voten por Alejandro Giammattei. Si votan por Alejandro Giammattei voy a hacer todo lo que esté en mis manos para meter en la cárcel a la señora Sandra Torres", proclamó, y un día después pidió una orden para prohibirle salir del país a la ex primera dama.