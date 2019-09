Colombia: Jesús Santrich acusa al presidente Duque de traición

Santrich acusó a Duque de traicionar acuerdos de paz

1 de septiembre de 2019.- Santrich dijo que el sector de las FARC que se rearmó buscará instalar un Gobierno de transición producto de "una gran coalición de fuerzas de la vida, de justicia social y democracia".



El líder del sector de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que anunció su rearme la semana pasada, Jesús Santrich, acusó al presidente colombiano Iván Duque de traicionar los Acuerdos de Paz firmados en 2016.



Santrich, cuyo verdadero nombre es Seuxis Pausias Hernández Solarte, protagonizó una nueva declaración en nombre de los disidentes del grupo insurgente desmovilizado FARC-EP, ahora convertido en partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), a cuyo video tuvo acceso en exclusiva la agencia rusa de noticias Sputnik.



En la declaración divulgada en el sitio web de Sputnik Santrich asegura que el mandatario colombiano “asegura sin inmutarse que lo que él no firmó, no lo obliga, desconociendo que el acuerdo se firmó con el Estado”.



“El Estado que no respeta sus compromisos no merece el respeto de la Comunidad Internacional, ni de su propio pueblo", sostuvo el líder disidente.



Resaltó que el objetivo del sector de las FARC que se rearmó "no es el soldado ni el policía, el oficial ni el suboficial respetuosos de los intereses populares, sino la oligarquía", a la que calificó de "corrupta, mafiosa y violenta".



Adelantó que buscarán “de inmediato” coordinar esfuerzos con el insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) “y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado las banderas que tremolan patria".



Dijo que su intención es instalar un Gobierno de transición producto de "una gran coalición de fuerzas de la vida, de justicia social y democracia que convoque a un nuevo diálogo de paz".