(VIDEOS) EEUU: al menos 5 muertos y 21 heridos en un tiroteo masivo desde un vehículo en marcha en Texas

1 de septiembre de 2019.- Al menos 5 muertos y 21 heridos ha dejado un tiroteo este 31 de agosto en las ciudades de Odessa y Midland, en el estado de Texas.



La Policía de Midland señaló que el atacante fue abatido en Odessa y de momento no existe amenaza. "Fue confirmado que el tirador activo fue abatido cerca del [cine] Cinergy en Odessa. No hay ningún tirador activo en este momento. Todas las agencias están investigando reportes sobre posibles sospechosos", señalaron.



"Tenemos a un agente del orden público herido. Tenemos a un oficial del Departamento de Seguridad Pública en el condado de Midland, un agente del Departamento de Policía de Midland y un agente del Departamento de Policía de Odessa que fueron heridos. En cuanto a las bajas civiles, tenemos al menos 21 víctimas de bala y al menos 5 muertos en este momento", declaró el jefe del Departamento de Policía de Odessa, Michael Gerke, durante la primera rueda de prensa tras el tiroteo masivo.

El autor del ataque



Previamente, CBS 7 informó, citando a las autoridades de la ciudad de Odessa, que un sospechoso fue detenido. Sin embargo, Gerke no confirmó la información al respecto.



El oficial precisó que el incidente comenzó a las 15:17 (hora local), cuando un agente de seguridad pública de Texas fue atacado por el conductor de un coche Honda, después de haberle dado el alto. El agresor —un hombre blanco de unos 30 años— se dio a la fuga dirigiéndose a Odessa, y disparó a la gente por el camino.



Momentos después, abandonó a su vehículo, robó un camión de correos y continuó disparando. Luego el tirador se acercó al cine Cinergy de Odessa, donde finalmente fue abatido por los uniformados.



En las redes han aparecido varios videos captados por testigos del momento en que los agentes abaten al presunto agresor. En las imágenes se ve cómo un camión de correos de color claro embiste a gran velocidad una barrera de coches policiales, tras lo cual el vehículo queda detenido en sentido contrario. Varios policías se acercan al camión y el primero en llegar le propina varios disparos al conductor.



Disparaba al azar



Anteriormente, la Policía texana había estado buscando a uno o dos tiradores activos, cuyos ataques este 31 de agosto dejaron varias víctimas en las ciudades de Odessa y Midland, de dicho estado. "Creemos que hay dos tiradores en dos vehículos diferentes", informaron los policías de Midland.



Asimismo, desde el Departamento de Policía de Odessa informaban de un tirador —aunque no descartaban que pudieran ser dos— que atacaba gente "al azar" mientras se desplazaba en un vehículo. "¡Un tirador activo! ¡Compartan por favor! Un sospechoso (posiblemente 2) está actualmente conduciendo por Odessa disparando a gente al azar. En este momento hay múltiples heridos de bala", reza su comunicado en Facebook.





Policía abate al autor del tiroteo masivo en Texas



En las redes han aparecido varios videos captados por testigos del momento en que los agentes abaten al presunto agresor, responsable del tiroteo masivo que se registró este 31 de agosto en las ciudades Midland y Odessa (Texas, EE.UU.).



En las imágenes se ve cómo un camión de correos de color claro embiste a gran velocidad una barrera de coches policiales, tras lo cual el vehículo queda detenido en sentido contrario. Varios policías se acercan al camión y el primero en llegar le propina varios disparos al conductor.