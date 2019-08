Trump despide a la directora de operaciones de la Oficina Oval por decir cosas “hirientes” sobre sus hijos

Trumo y su secretaria Madeleine Westerhout Credito: Getty Images

31-08-19.-El presidente Donald Trump dijo que su secretaria fue despedida tras hacer afirmaciones indiscretas sobre sus hijos y por decir cosas que “fueron un poco hirientes”, reseñó la agencia AP.



Madeleine Westerhout perdió su empleo esta semana como directora de operaciones de la Oficina Oval.



Trump dijo que las presuntas declaraciones de Westerhout de que él no quería que lo fotografiaran con su hija Tiffany son “totalmente falsas”.



“Amo a Tiffany. Tiffany es una gran persona”, agregó.



El presidente indicó que Westerhout le llamó después de que el incidente salió a la luz pública y “estaba muy afectada. Estaba deprimida”.



Westerhout dijo que estaba “bebiendo un poco” en ese momento, señaló Trump.



Presuntamente la secretaria hizo sus comentarios durante una cena extraoficial con periodistas y personal de la Casa Blanca.



AP no estuvo presente en esa reunión. Westerhout no respondió a una solicitud de comentarios.