Argentina: multitdinaria marcha en protesta contra ajustes del Gobierno de Macri

Argentinos marcharon contra Macri

31 de agosto de 2019.- Una gran multitud ha salido a las calles de la capital de Argentina para exigir el aumento del salario mínimo en medio de la crisis económica que sufre el país.



Miles de miembros de organizaciones sociales, partidos de izquierda y gremios opositores se movilizaron el viernes en la ciudad de Buenos Aires. Su reclamo consiste en elevar de 12 000 pesos, el mínimo salario establecido el pasado agosto, a 31 000.



Gritando ¡Basta de ingresos de indigencia! ¡Aumento de salarios ya!, los manifestantes criticaron las políticas económicas del presidente argentino, Mauricio Macri.



Los participantes indignados cortaron el libre tránsito de vehículos en la capital en rechazo a la mala situación que experimentan.



En medio de las protestas, el Gobierno se reunió con el sector empresario y las organizaciones sindicales para resolver el problema del salario y decidió aumentarlo en 16 800 pesos mensuales. Sin embargo, la medida no convenció a los manifestantes.



“Este Gobierno está tomando medidas tardías, unilaterales, y siguen sin resolver el problema de fondo. Con este tipo de medidas no se frena la fuga de capitales y además están vaciando el Banco Central. Van a dejar sin reservas al futuro Gobierno”, criticó Héctor Daer, secretario de la Confederación General de Trabajo (CGT).



Datos oficiales confirman que la pobreza azota al 35 % del pueblo argentino mientras el desempleo alcanzó el 10,1 % en el primer trimestre de 2019.



El pueblo responsabiliza a Macri de haber socavado la economía, con medidas conflictivas como tarifazos en los servicios básicos y transporte, despidos masivos y la orientación general a los recortes y préstamos recibidos al Fondo Monetario Internacional (FMI) que, según algunos expertos, pueden endeudar muy gravemente al país. El FMI también admite que Macri no tiene capacidad para afrontar la crisis económica que sufre Argentina.