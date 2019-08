Lula: "no hay otro camino que luchar y resistir"

Credito: PL

30 agosto 2019 - El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva reconoce que Brasil pasa hoy por un momento difícil, pero desaprueba ver al pueblo perder la esperanza y que solo queda el camino de luchar, organizarse y resistir.



Así lo afirmó el líder de la bancada del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara de Diputados, Paulo Pimenta, quien junto al parlamentario Paulo Teixeira, visitó a Lula la tarde anterior en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná.



'Si, por un lado, estamos pasando por un momento difícil, es durante la crisis que surgen soluciones. No hay otro camino que luchar, organizarse y resistir', expresó el exdirigente obrero en mensaje transmitido por Pimenta a la salida de la superintendencia policial.



El dirigente partidista recordó la Caravana Lula libre por el Nordeste del 30 de agosto al 1 de septiembre, una iniciativa que propone expandir la movilización para evitar más contratiempos.



'Antes de que Lula viniera aquí (Curitiba), cuántas veces dijo: Si algo me pasa, tendré que viajar por Brasil con las piernas. Y eso es lo que estamos haciendo, presidente Lula. Recorriendo el país llevando su mensaje, mirando a la gente a los ojos como nos enseñó', refirió Pimenta.



Teixeira, por su parte, elogió uno de los mejores ejemplos de cómo el pueblo nunca ha dejado el pie de la lucha en defensa no solo del país, sino de la libertad de quien mejor representaba a la presidencia de la República.



'Lo primero que quiere hacer cuando salga (el expresidente) es abrazar a cada uno de ustedes. Aquí me disculpo para felicitarlos a todos por el trabajo que están haciendo', apuntó el legislador ante un grupo de integrantes de la Vigilia Lula Libre.



Indicó que para el fundador del PT, quien cumple prisión política desde el 7 de abril de 2018, la mayor preocupación en este momento es Brasil, 'con la pérdida de soberanía, la destrucción de la educación, de las empresas públicas, de la Amazonia. Eso es lo que más le preocupa'.



Pero, precisó, para nosotros hay una segunda preocupación: 'el fraude judicial que resultó en su arresto político'.