Timochenko, calificó como "una vergüenza" anuncio de Iván Márquez de retomar las armas

29-08-19.-El ex jefe de la guerrilla de las FARC Rodrigo Londoño, alias Timochenko, calificó durante una entrevista con Blu Radio como "una vergüenza" el anuncio de su ex negociador de paz Iván Márquez de retomar las armas, y propuso "unirnos con el gobierno" de Iván Duque "para no darle munición a quienes quieren dañar el proceso" de paz firmado en 2016, reseñó el diario El ColombianoTimochenko sostuvo que continuarán en el proceso de implementación de los acuerdos y que "el presidente Iván Duque me manifestó su preocupación con quienes estaban por fuera del proceso"."Ya las cosas se definieron, necesitamos unirnos con el gobierno para no darle munición a quienes quieren dañar el proceso", añadió.El ex jefe insurgente salió así a fijar su posición frente al anuncio hecho más temprano en un video por Márquez, quien junto con otros ex líderes de las FARC anunció que retomarán las armas por entender que el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016 fue "traicionado" por el Estado colombiano.El ex guerrillero y jefe del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) aprovechó para pedir disculpas. "Nosotros asumimos un compromiso ante Colombia y ante el mundo. Aprovecho para pedir disculpas a Colombia y a la comunidad internacional, porque en la voz de ellos, creyeron lo que estábamos haciendo, pero la gran mayoría seguimos firmes en lo acordado, independiente de los peligros que se avizoran", indicó.Londoño confirmó que según los últimos censos, de 13.000 guerrilleros que iniciaron el proceso de implementación del Acuerdo de paz, 12.300 permanecen y están cumpliendo con el acuerdo."Es una vergüenza por todo el esfuerzo que hicimos. No podemos estar engañando a la gente. Yo le reitero que los mejores estamos dentro del proceso de paz, y dispuestos a jugárnosla cueste lo que nos cueste", concluyó.Londoño reiteró su posición en sus redes sociales. "Las grandes mayorías seguimos comprometidos con lo acordado, aún con todas las dificultades o peligros que se avisoran (sic), estamos con la paz", escribió en su cuenta de Twitter @TimoFARC.