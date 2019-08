Departamento de Estado de EEUU elimina de sus sitios web la denominación de "Territorios Palestinos"

Credito: Archivo

28-08-19.-El Departamento de Estado estadounidense eliminó la denominación de "Territorios Palestinos" de su lista de países y áreas en su sitio web, provocando la furia de los líderes de esa región, en un gesto que se suma a una serie de acciones pro-israelíes por parte del presidente Donald Trump, reseñó la agencia AFP.



El sitio web oficial estadounidense ya no tiene una entrada separada para el área gobernada por la Autoridad Palestina.Una versión archivada del sitio web de la presidencia 2009-2017 de Barack Obama muestra que los "Territorios palestinos" se enumeraron entre países y áreas tanto en la página de apertura como en la sección de la oficina para el Cercano Oriente.



Un funcionario del Departamento de Estado minimizó el asunto cuando la AFP le consultó al respecto este martes.



"El sitio web se está actualizando.No ha habido cambios en nuestra política", declaró.



De todas formas, no aclaró si el sitio web, que recientemente fue sometido a un rediseño, incluiría nuevamente una entrada separada para los territorios palestinos.



Pero los líderes palestinos dudaron de que el cambio, que sigue a la eliminación del término "territorios ocupados" en algunas publicaciones estadounidenses y a las reflexiones del primer ministro Benjamin Netanyahu sobre anexar gran parte de Cisjordania, no haya sido intencional.



El gabinete palestino, después de una reunión presidida el pasado lunes por el primer ministro Mohammad Shtayyeh, dijo que la medida "confirma el sesgo estadounidense en favor de Israel".



La instancia consideró que el cambio "no puede anular los derechos palestinos, que los países del mundo han reconocido por unanimidad", según lo citado por la agencia oficial de noticias palestina WAFA.



Saeb Erekat, secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y veterano negociador, expresó en su cuenta de la red Twitter: "Decidir no ver la verdad no significa anular su existencia".



Desde que asumió en 2017, Trump ha apoyado descaradamente a Israel y a su líder derechista, tomando varias medidas históricas, incluido el reconocimiento de la disputada ciudad de Jerusalén como la capital del estado judío.