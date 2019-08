Reino Unido: La oposición llama a los británicos a "tomar las calles" y acusa a Boris Johnson de dar un "Golpe de Estado" contra el Parlamento

Credito: Archivo

28-08-19.-La oposición británica no ha tardado en reaccionar ante la intención del primer ministro, Boris Johnson, de cerrar el Parlamento a partir del 10 de septiembre para impedir a los diputados buscar una salida legal que impida un brexit duro. John Bercow, el presidente de la Cámara de los Comunes (The Speaker) lo ha calificado de "escándalo constitucional" y "ofensa contra la democracia", reseñó el diario El Español.



Bercow ha emitido una declaración extraordinaria en la que dice: "No he tenido contacto con el Gobierno, pero si se confirman los informes que dicen que está buscando prorrogar (el cierre) del Parlamento, este movimiento supone un insulto constitucional".



Por su parte, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ha declarado que está "en shock" ante el "temerario" gobierno de Johnson, ya que "hablan de soberanía y tratan de cerrar el Parlamento para evitar que se examinen sus planes para un insensato brexit sin acuerdo".



La portavoz laborista Diane Abbott ha acusado este miércoles a Johnson de "golpe" contra el Parlamento. "Boris Johnson tiene como objetivo un golpe contra el Parlamento, contra vosotros los votantes y contra vuestros representantes políticos, para un desastroso Sin Acuerdo", ha escrito en su cuenta de Twitter la diputada laborista.



Las críticas también le han llovido. El ex primer ministro John Major aseguró en la BBC que buscará asesoramiento legal para intentar confrontar este plan: "No tengo ninguna duda de que lo que está buscando el 'premier' con esto es una suspensión que le permita puentear la soberanía parlamentaria que se opone a sus políticas. Según se vayan desarrollando los acontecimientos buscaré asesoramiento legal acerca de este tema". En junio, Major aseguró que no se imaginaba a "Disraeli, Gladstone, Churchill o Thatcher en sus momentos más difíciles diciendo venga, pongamos un lado el Parlamento mientras llevo a cabo esta política tan difícil con la que parte de mi partido no está de acuerdo".



Por su parte, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, afirmó este miércoles que la intención del primer ministro de cerrar el Parlamento británico para ejecutar una salida de la Unión Europea (UE) sin acuerdo "pasará a la historia como un día negro para la democracia del Reino Unido", también en Twitter.



Sturgeon respondió así al anuncio revelado por la BBC, según el cual Johnson pedirá a la reina Isabel II que suspenda las sesiones de la Cámara de los Comunes desde el 10 de septiembre, después de que esta reanude su actividad el próximo día 3. La líder escocesa pidió en el tuit "que los parlamentarios se unan para detenerlo la próxima semana".



En otro tuit, Sturgeon ha interpelado directamente a Johnson a convocar elecciones si está tan seguro de sus convicciones: "Adelante. Ten la valentía de tus convicciones, Boris Johnson. Convoca elecciones ya -con una jornada electoral antes del 31 de octubre- y deja que la gente vote. O tienes miedo?"



Por su parte el coordinador para el Brexit del Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, emitió un mensaje en sus redes sociales mostrando su solidaridad con los parlamentarios británicos: "El lema 'Retomar el control' nunca fue tan siniestro. Como compañero parlamentario envío mi solidaridad a todos aquellos que están luchando para que sus voces sean escuchadas. Acabar con el debate acerca de materias importantes no va a ayudar a elaborar un futuro estable entre la Unión Europea y el Reino Unido", informó El Mundo.es.



La oposición británica se ha puesto en alerta y ha iniciado, de diversas formas, sus protestas para intentar detener al primer ministro. Más de 300.000 firmas se acumulan ya en la web oficial del organismo para pedirle al Gobierno que no siga adelante con su plan, que deberá ser debatido y respondido en menos de un día desde que vuelva la cámara el próximo 3 de septiembre al haberse superado el umbral de los 10.000 apoyos.