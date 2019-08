Colombia: docentes inician paro nacional en defensa de la educación y contra el asesinato de líderes

Docentes colombianos en las calles Credito: Archivo

28 de agosto de 2019.- Por 48 horas, este miércoles 28 y jueves 29 de agosto, los docentes agremiados en la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fecode) realizarán un paro nacional con el ánimo de exigirle al Gobierno Nacional que cumpla acuerdos pactados con este sector.



Así lo informó Fecode, que detalló en un comunicado que lo firmado incluye “el respeto a los ascensos de los docentes”. La federación agregó que en la jornada se velará por la “defensa de la vida” y el “derecho a la salud con dignidad para el magisterio colombiano”.



También buscan que se fortalezca el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales y que haya una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que garantice más recursos para los profesores.



“Le exigimos al Gobierno Nacional el respeto y el derecho a la vida, así como que proteja a nuestros dirigentes sindicales, sociales y al magisterio colombiano”, señaló Nelson Alarcón, presidente de Fecode.



“Nos están asesinando, nos están acabando diferentes fuerzas al margen de la ley y el Estado tiene la obligación de protegernos”, agregó Alarcón.



De acuerdo con el dirigente sindical, otra de las razones es la crisis en la prestación del servicio médico-asistencial “y por eso exigimos que el gobierno haga cumplir a cada uno de los contratistas con los términos, porque no cumplen con la asignación de citas ni la entrega oportuna de medicamentos”.



Por otra parte, Fecode señala que los ministerios de Hacienda y Educación y la Fiduprevisora tampoco han ejercido a cabalidad su función de control y vigilancia.



Dice, además, que hay desidia en la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, lo cual conlleva a demoras injustificadas en trámites y deudas millonarias. “Los docentes defenderemos nuestro fondo contra la amenaza de privatización, porque sí es viable financieramente”, sostuvo Alarcón.



Se espera que para este miércoles 28 de agosto, durante la jornada de paro en las diferentes zonas del país se realice un ‘cacerolazo’, desde a las 9:00 a.m.



En Bogotá el punto de encuentro será la Secretaría de Educación Distrital y se desplazarán hacia el Ministerio de Educación.



Para el jueves 29 de agosto, los docentes estarán realizando una ‘quejatón’, por el mal servicio de salud. En la capital se hará a las afueras de la Fiduprevisora.



Fecode también convocó a la “Caravana por la vida, la paz y la democracia”, que se realizará los próximos 6, 7 y 8 de septiembre desde diferentes puntos del país, hacia una zona rural del municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, para rechazar el asesinato de líderes sociales.



La situación de seguridad se ha agravado en el Cauca en los últimos días debido a enfrentamientos entre el Ejército y disidencias de las Farc, que han vulnerado los derechos de los pobladores y afectado a misiones humanitarias.



Los combates también han causado la muerte de militares, como el sargento segundo Álvaro Alexander Hernández, quien falleció tras un enfrentamiento en el municipio de Suárez.



El pasado 21 de agosto, la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) aseguró que cerca de 242.000 personas necesitan ayudan humanitaria en el Cauca, donde los combates entre varios grupos armados han impedido que llegue la asistencia.



Las jornadas de protesta



Según informó Fecode en su comunicado, las jornadas de protesta se adelantarán en las principales capitales del país.



En Bogotá, por ejemplo, el 28 de agosto habrá un ‘cacerolazo’ desde las 9:00 a.m. “partiendo de la Secretaría de Educación Distrital hasta el Ministerio de Educación Nacional”. Ya el jueves 29 se hará un plantón a manera de ‘quejatón’ frente a la sede de la Fiduprevisora.



En Bucaramanga se hará ‘mitin’ desde las 8 a.m. y una movilización desde la sede principal de la Fiduprevisora hacia la Gobernación. El jueves 29 harán “dos salidas, en el puente de Provenza y en el SENA de Floridablanca, como punto de llegada Foscal- Fosunab”.



Este miércoles 28 en Medellín habrá una “movilización desde ADIDA finalizando en La Alpujarra, desde las 9:00 a.m.”, mientras que el jueves se adelantará una movilización desde el Parque de Las Luces hasta la sede administrativa de Red Vital, a las 9:00 a.m.



En el caso de Barranquilla, el miércoles 28 de agosto adelantarán una “concentración y Movilización desde el Parque Cementerio Universal, a las 9:00 a.m.”, pero el jueves se realizará una “concentración y Marcha de Antorchas, desde el parque Esthercita Forero”, 5:00 de la tarde.



Finalmente en Cali, este miércoles 28 de agosto se adelantará una asamblea informativa en el colegio Antonio José Camacho, en las horas de la mañana, pero la “Gran Toma a Cali” se hará el jueves con una “concentración a las 8:00 a.m. desde la plazoleta de la Gobernación”.