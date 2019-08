Rusia revela detalles sobre la radiactividad por la explosión nuclear del 8 de agosto

Credito: AP

27-08-19.-Las autoridades rusas divulgaron el lunes nuevos detalles sobre el breve aumento en la radiactividad tras una explosión en un campo de pruebas de la marina. La detonación ha estado rodeada de secrecía y ha causado temores de que los niveles de radiación aumenten aún más, reseñó la agencia AP.



El incidente ocurrido el 8 de agosto en el campo de pruebas en Nyonoksa, en la costa del mar Blanco, dejó dos militares y cinco ingenieros nucleares muertos, y seis heridos. Las autoridades detectaron un aumento de la radiactividad en Severodvinsk, cerca de allí, pero insistieron en que esto no representaba un peligro.



Rosgidromet, la agencia de meteorología y medio ambiente de Rusia, indicó que el fugaz aumento de la radiactividad se debió a una nube de gases radiactivos con isótopos de bario, estroncio y lantano que pasó por la zona. Añadió que está monitoreando y que no se ha detectado radiactividad alguna en el aire ni en el suelo desde el 8 de agosto.



La agencia ha dicho antes que el nivel más alto de radiación que se detectó en Severodvinsk el 8 de agosto alcanzó brevemente los 1,78 microsieverts por hora en tan solo un vecindario, unas 16 veces mayor al promedio. En otras partes se detectaron diferentes niveles, entre 0,45 y 1,33 microsieverts por un par de horas antes de regresar a su nivel normal.



Las autoridades dijeron que esos niveles no representaban ningún peligro, y todos los niveles registrados fueron efectivamente mucho menores al nivel que está expuesto un pasajero en un vuelo largo.



Aun así, declaraciones contradictorias de las autoridades y su renuencia a revelar detalles de la explosión han derivado en comparaciones con la manera como el entonces gobierno soviético encubrió la explosión e incendio en la planta nuclear de Chernóbil en 1986, el peor desastre nuclear que ha ocurrido en el mundo.



El Ministerio de Defensa negó la existencia de radiación alguna, aun después de que el gobierno local en Severodvinsk reportó un aumento del nivel de radiación y recomendó a los residentes que se quedaran dentro de sus casas, lo cual hizo que la gente se asustara y comprara yodo, que puede ayudar a reducir los peligros por exponerse a la radiación.