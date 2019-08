Argentina: Candidato peronista Alberto Fernández asegura que en Venezuela "las instituciones funcionan"

Alberto Fernández Credito: Web

26-08-19.-El candidato peronista a la presidencia de Argentina, Alberto Fernández, afirmó durante una entrevista al programa La Cornisa de América TV que es “difícil” calificar de dictadura a un gobierno elegido como el de Nicolás Maduro.



“Las dictaduras suelen tener un origen no democrático y no es el caso de Venezuela, ahora muchas veces las democracias por abuso de quien gobierna se convierten en autoritarismo que es lo que yo digo que ocurre allí”, indicó al tiempo que aseguró que “lo peor que me puede pasar a mí como gobernante es que me llame autoritario”.



Asimismo, acotó durante que es “difícil” calificar de dictadura a un gobierno elegido como el de Nicolás Maduro: “Las instituciones están funcionando porque formalmente hay una Asamblea y tribunales y una dictadura generalmente carece de esas cosas”.



Fernández aseguró que a él también le “preocupa” la situación en Venezuela antes que a Mauricio Macri y “cuando vi el informe de Michelle Bachelet me preocupó el doble”.