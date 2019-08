Marcha de retratos acusa al presidente de Francia de inacción climática

Credito: PL

25 agosto 2019 - Una peculiar marcha de retratos en el contexto de la realización aquí de la Cumbre del G-7 acusó hoy al presidente anfitrión, Emmanuel Macron, de no respaldar con hechos su discurso proecologista y contra el cambio climático.



En Bayona, una localidad del país vasco francés ubicada a ocho kilómetros de Biarritz, cientos de personas marcharon con fotos del mandatario que habrían sido robadas de instalaciones públicas, en un claro desafío al gobierno por sus políticas alejadas de lo que la humanidad necesita para enfrentar la degradación ambiental.



Tras un recorrido en el cual los retratos estaban cubiertos con papel cartón, los activistas los descubrieron y colocaron de cabeza, acompañados de una larga tela en la cual se leía 'G7: Macron campeón del clima (esta palabra tachada) blabla (en rojo)'.



El presidente francés aseguró que la Cumbre prevista del 24 al 26 de agosto con sus colegas de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido, tendrá entre sus prioridades la acción contra el cambio climático.



Sin embargo, organizaciones verdes (ecologistas) consideran que el jefe del Palacio del Elíseo no tiene una voluntad real de enfrentar a las multinacionales y a las políticas económicas responsables del calentamiento global.



Mientras esto sucedía en Bayona, las plataformas Alternatives G7 y G7 Ez! (No al G-7) anunciaron la suspensión del muro popular convocado este sábado contra el foro de los poderosos.



Según denunciaron, la cancelación responde a la inexistencia de 'las condiciones para garantizar el buen desarrollo de la acción'.



Los promotores de movilizaciones en rechazo al G-7 y en denuncia a la responsabilidad de sus miembros en flagelos como las guerras, las desigualdades y el cambio climático, protestaron contra el fuerte despliegue policial imperante en Biarritz y sus alrededores, calificándolo de sobredimensionado.



En ese sentido, adelantaron que en las próximas horas los portavoces de las organizaciones reunidas en la plataforma anticumbre realizarán declaraciones.

