Consejo Europeo amenaza con represalias si EEUU impone aranceles a Francia y reitera que Rusia no se reincorporará al G7

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk Credito: EP

24-09-19.-El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha dado comienzo a la cumbre del G7 que se celebra en la ciudad francesa de Biarritz con una doble reprimenda a Estados Unidos, al que ha advertido de que se encontrará con una represalia de la UE si decide imponer aranceles al vino francés, y a Rusia, a la que ha asegurado que no se reincorporará al grupo del que fue expulsada por hacerse con el control de la península de Crimea, que el bloque europeo considera territorio ucraniano, resñó el portal Público.es.



"Bajo ningún concepto vamos a invitar de nuevo a Rusia al G7", ha zanjado Tusk en su rueda de prensa inicial, que ha coincidido justo con el aterrizaje del avión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien esta semana defendió al presidente ruso, Vladimir Putin, antes de lamentar su ausencia en esta cumbre como antiguo integrante en el entonces G8.



En lo que se refiere a Francia, Tusk ha denunciado que Trump no puede usar los aranceles por motivos políticos tras conocer que el presidente norteamericano podría imponer aranceles al vino francés si Francia hace efectiva su propuesta de gravar con un impuesto adicional (la 'tasa GAFA' o 'tasa Google') a las compañías estadounidenses en su territorio.



De igual modo, Tusk ha avisado de que "no facilitará" a Reino Unido que pueda abandonar la Unión Europea sin acuerdo previo, en un mensaje dirigido al primer ministro británico, Boris Johnson, también presente en la cumbre. "Espero que no quiera pasar a la historia como 'Don Sin Acuerdo'", ha declarado.



Tusk ha descrito esta cumbre —en la que se abordarán también cuestiones como el medio ambiente, con el incendio del Amazonas como tema principal, y la guerra comercial entre Estados Unidos y China— como "una difícil prueba de solidaridad y de unidad tras un año difícil", en el que los líderes de los países más industrializados del mundo han tenido dificultades para encontrar un lenguaje común.



Brasil y los incendios del Amazonas

Por otro lado, Tusk puso en duda la ratificación del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur si el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no combate los fuegos en la Amazonía brasileña.



"Apoyamos el acuerdo UE-Mercosur, que también implica la protección del clima, pero es difícil imaginar una ratificación armoniosa por los países europeos mientras el presidente brasileño permite la destrucción de los espacios verdes del planeta", señaló.



Para el político polaco, que abandonará la presidencia del Consejo Europeo el 1 de diciembre para dar paso al belga Charles Michel, las imágenes de la selva amazónica en llamas "se han convertido en otro signo deprimente de nuestros tiempos". "Esto trata de ser o no ser", sentenció Tusk, quien agregó que la UE está dispuesta a ofrecer ayuda financiera a Brasil para luchar contra el fuego.



Francia e Irlanda han amenazado con no aprobar el acuerdo de libre comercio firmado hace dos meses entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur si Brasil no cumple sus compromisos de defensa del medio ambiente.



Por su lado, Finlandia, que preside actualmente la Unión Europea, ha propuesto la posibilidad de imponer restricciones a las importaciones de carne de Brasil, el mayor abastecedor mundial, como forma de presionar al país a preservar la Amazonía.