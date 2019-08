(VIDEOS) El mundo protesta a Bolsonaro por incendios en la amazonía

24 agosto 2019 - Organizaciones y civiles se unieron alrededor del mundo para exigir que se salve la región amazónica de Brasil y se tomen las medidas necesarias para salvar el planeta."No es fuego, es capitalismo"Protestas similares estaban previstas en Madrid, Lisboa y Berlín el viernes y en otras ciudades europeas en los próximos días. En Dublín, un centenar de miembros de XR ocupó el vestíbulo del edificio donde se encuentra la embajada brasileña, a la que no llegaron a entrar, con pancartas que decían "¡Salven la Amazonía! No al Mercosur" y "Nuestros pulmones están en llamas".Horas antes, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, había amenazado con votar contra el acuerdo comercial alcanzado tras 20 años de negociación entre la Unión Europea y el Mercosur si Brasil no respeta sus "compromisos medioambientales".Con gritos de "Salven la Amazonía" y "Bolsonaro tiene que irse", cientos de personas se manifestaron ante la embajada de Brasil en Londres, iniciando una serie de protestas en otros países a favor de los pulmones "en llamas" del planeta.– Brasil –Multitudinarias protestas se registraron en Río de Janeiro, Sao Paulo y la capital Brasilia.«Brasil tiene cómo crecer sin deforestar. A ritmo de batucada y gritando «¡Bolsonaro, ecocida!» y «¡No maten al planeta!», un centenar de personas protestaron ante la embajada de Brasil en Ciudad de México para exigir acciones inmediatas para combatir el siniestro.«Bolsonaro no ha hecho nada para parar el fuego, no tomará acciones a menos que tenga toda la presión internacional«, dijo Patricio Buenrostro, mexicano de 41 años e integrante de la organización Extinction Rebellion México.– España –«No es fuego, es capitalismo», denunciaron los cientos de personas reunidas frente al consulado de Brasil en Barcelona, que calificaron a Bolsonaro de «asesino» y «fascista», entre cánticos de «Bella Ciao», el himno antifascista italiano que disfruta de una renovada popularidad gracias a la serie «La casa de papel». No al Mercosur» y «Nuestros pulmones están en llamas».– Reino Unido –«Paren la destrucción ahora», «Salven nuestro planeta» y «¿De verdad prefieren las hamburguesas al oxígeno?» podía leerse en las pancartas de la concentración en Londres, organizada por Extinction Rebellion.Cientos de manifestantes, alejados de la entrada de la embajada de Brasil por vallas policiales, cortaron el tráfico frente a la embajada, provocando un gran atasco en el centro de Londres.«Hemos visto las imágenes horribles (de la selva en llamas) y queremos hacer algo en solidaridad con la gente de Brasil. También tenemos hijos y nos gustaría que crecieran en un mundo que tiene sus pulmones«, dijo a la AFP Luisa Steward, profesora de inglés de 36 años.– Guatemala –Más de medio centenar de ambientalistas y un grupo de frailes franciscanos protestaron bajo una intensa lluvia frente a la embajada de Brasil en la capital de Guatemala.«Se ve se siente, la tierra está caliente», «Respeta la existencia o espera la resistencia» y «Nuestros pulmones arden» escribieron en pancartas de cartón, las cuales fueron afectadas por el aguacero.– Ecuador –Al grito de «Todos somos Amazonía», cientos de personas protestaron de manera pacífica frente al edificio donde funciona la embajada de Brasil en Quito, que estuvo resguardado por policías.Activistas de organizaciones ambientalistas bloquearon una avenida al pie de la sede diplomática, por la cual marcharon luego con grandes pancartas con leyendas como «El capitalismo y el especismo matan a la Amazonía» y «El planeta está en llamas». También protestaron contra Bolsonaro, a quien en carteles tildaron de «fascista» y «asesino».– Argentina –En Argentina, centenares de jóvenes ambientalistas y manifestantes de izquierda reclamaron frente a la embajada brasileña en Buenos Aires.Los activistas portaron carteles con la leyenda «Fuera Bolsonaro, sojeros y mineros de la Amazonía», mientras entonaban estribillos contrarios a las políticas medioambientales del mandatario.«Hay pasiones en los jóvenes por estos temas ambientales. Los adultos debemos preguntarles a ellos qué hacer porque saben más de todo esto«, dijo a la prensa frente a la embajada Juan Carr, de la ONG Red Solidaria.– Perú –Unas 300 personas protestaron frente a la embajada de Brasil en Lima, custodiados por la policía. Entre los manifestantes pudieron verse algunos vestidos con atuendos típicos de pueblos de la Amazonía, selva que cubre más de la mitad del territorio peruano.«La selva no se quema», «Arriba la Amazonía abajo Bolsonaro», gritaban los manifestantes, alzando carteles que decían: «Quema al fascista no a la Amazonía”, “Ayuda a la Amazonía» y otras consignas.-Venezuela-Activistas protestaron este viernes frente a la embajada de Brasil en Caracas para exigir que sean sofocadas las llamas que calcinan desde hace días la Amazonía y denunciar que esa selva, de la que Venezuela también forma parte, está siendo afectada por la minería.Los manifestantes cantaron consignas ambientalistas y mostraron pancartas con mensajes como "la Amazonía vale más que la minería" en alusión a los intereses que achacan al mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, a quien responsabilizan por la deforestación y, en consecuencia, los incendios en esta vasta región amazónica.Fidel Castro advierte del desastre ecológico de Brasil en 1992Con información agencias.