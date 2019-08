EEUU quiere autorizar la detención de niños migrantes por tiempo indefinido

Credito: Web

El gobierno de Donald Trump anunció este miércoles (21.08.2019) que quiere derogar el Acuerdo de Flores, que limita a 20 días el tiempo que un niño migrante puede estar detenido en Estados Unidos, para ampliar ese plazo, desatando las críticas de opositores y organizaciones de derechos humanos.



"El Acuerdo de Flores, que data de hace décadas, está desfasado y no tiene en cuenta el cambio masivo de la inmigración hacia familias y menores de América Central", dijo la Casa Blanca en un comunicado.



La nueva política, que se implementaría en 60 días, ya no limitará el tiempo que un niño o que su familia puede permanecer bajo custodia de las autoridades migratorias como lo hace el mencionado acuerdo, que data de 1997.



El Departamento de Seguridad Interior (DHS) dijo que esta regla va a permitir cambios significativos tanto de estatutos como operacionales.



"Este año hemos visto un flujo sin precedentes de unidades familiares, la mayoría de América Central, que llegan a nuestra frontera sur", dijo Kevin McAleenan, el secretario interino del departamento, antes de viajar a Panamá donde se reunirá con el presidente Laurentino Cortizo y con ministros centroaméricanos para hablar de seguridad.



La Casa Blanca indicó que el presidente Trump está tomando acciones para asegurar que las familias extranjeras puedan estar juntas durante su proceso migratorio.



Varias organizaciones de derechos humanos advirtieron que van a acudir a los tribunales para evitar la derogación del Acuerdo de Flores.



