López Obrador negó que mantenga diálogos con grupos del crimen organizado

AMLO presidente de México Credito: Agencias

21-08-19.-El presidente de México, Andrés López Obrador, negó este miércoles mantener un diálogo con grupos del crimen organizado para lograr su desarme y aclaró así las palabras de una ministra de su Gobierno que causaron confusión sobre este tema, reseñó la agencia Efe.



«No se tiene diálogo con integrantes de las bandas del crimen organizado, como se les denomina. No tenemos esa relación», expresó el mandatario y líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en su rueda de prensa matutina.



López Obrador aclaró que su Gobierno plantea «buscar un proceso de paz en el país con la participación de todos», especialmente de las víctimas del crimen organizado, ya que «no se puede hacer nada si no se tiene la anuencia de las víctimas».



El presidente fue cuestionado sobre las palabras de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien este martes declaró que el Gobierno dialoga con «muchos grupos» que están dispuestos a dejar las armas y avanzar hacia la pacificación del país, sin precisar a qué agrupaciones se refería.



Posteriormente, la Secretaría de Gobernación matizó que la ministra se refería a las policías comunitarias o grupos de autodefensa que han surgido en años recientes, principalmente en Michoacán y Guerrero, para hacer frente a robos, extorsiones, secuestros y otros delitos del crimen organizado.



López Obrador dijo que su Gobierno no promoverá «nada que signifique la autodefensa» como, según dijo, hicieron los anteriores Gobiernos para enfrentar los grupos criminales.