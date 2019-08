Trump dice que dialoga "a nivel muy alto" con funcionarios de Venezuela, sin decir quiénes

El presidente de EEUU, Donal Trump Credito: Archivo

20-08-19.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que su gobierno mantiene conversaciones “a nivel muy alto” con funcionarios de Venezuela, aunque Washington desconoce la legitimidad del presidente venezolano Nicolás Maduro.



“Estamos en contacto, estamos hablando con varios representantes en Venezuela”, dijo Trump a periodistas, al ser consultado sobre reportes de un acercamiento de la Casa Blanca a Diosdado Cabello, considerado el líder venezolano más poderoso después de Maduro.



“No quiero decir quién, pero estamos hablando a un nivel muy alto”, agregó el presidente.



El pasado domingo, la agencia AP aseguró, en un reportaje, que Estados Unidos había iniciado comunicaciones secretas con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, mientras funcionarios cercanos al presidente Nicolás Maduro intentan obtener garantías de que no sufrirán represalias si ceden a las crecientes demandas para que deje el poder. La información la ofreció un alto funcionario gubernamental estadounidense.



“Cabello se reunió el mes pasado en Caracas con una persona que está en contacto cercano con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump”, señaló el funcionario. “Se está organizando una segunda reunión, pero aún no se ha llevado a cabo”, agregó.



En respuesta, la tarde de este lunes, Cabello, expresó, en rueda de prensa, que seguirá trabajando “al lado del presidente Nicolás Maduro”.



Ante la pregunta de un periodista de la Associated Press, Cabello mostró su malestar: “AP te mandó para confirmar la noticia que sacó AP como secreta... muy triste. Si tienen confirmación no me consultes. Muchas veces a ustedes los agarran en su buena fe. Fíjate Cris (periodista), ni la oposición lo cree (supuesta reunión con EE UU)”.



“La semana pasada, la oposición dijo que yo estaba bravo, molesto porque me dejaron por fuera en las negociaciones y ahora salen con esas reuniones secretas mías con funcionarios de Estados Unidos, dicho sea de paso con fuentes anónimas. Si ellos dicen que son secretas, lo de esa supuesta reunión, yo les puedo decir que lo que se dijo es un secreto”, respondió entre risas y con ironía.



Destacó que “yo me reúno con cualquiera (de la oposición) y con tres condiciones: la primera, que lo autorice el Presidente; número dos, yo hablo por Venezuela, por mi patria (…); tres, que la reunión sea aquí en el país. Y agrego una cuarta condición: Yo me reúno con los dueños del circo (…)”.



Atribuyó a prácticas “mercenarias” las publicaciones de ese tipo de escritos que pretenden “dividir” al oficialismo.



“No pasa nada, ni va a pasar nada, verán quien pagó o quién paga para que salgan esos artículos, a mi me dicen que detrás de eso están unos mercenarios: MR vive por allá en Estados Unidos, que trabajó para la DEA”, expresó en sus declaraciones a la prensa.