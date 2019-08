Putin sobre el accidente nuclear en Rusia: "Están controlando la situación”

Credito: Web

20-08-19.-El presidente ruso Vladimir Putin afirmó el lunes que no existe amenaza por la explosión en un campo secreto de pruebas de armas navales que ha provocado inquietudes a nivel internacional sobre posibles fugas de radiación, reseñó AP.



Durante una visita a Francia, Putin señaló que los expertos que fueron enviados al sitio en el mar Blanco están “controlando la situación” y que no se han reportado “cambios graves”.



Sin embargo, también comentó que “se están tomando medidas para garantizar que no haya nada inesperado”, luego del incidente ocurrido el 8 de agosto en la región de Arkhangelsk. No proporcionó más detalles sobre dichas medidas, o lo que los expertos miden o han encontrado.



Agregó que aquellas personas que ayudan a manejar el accidente obtendrán condecoraciones del Estado.



Las autoridades rusas han dado información contradictoria sobre lo que sucedió. Varias personas fallecieron y otras resultaron heridas, aunque se desconoce la cantidad exacta. En tanto, los niveles de radiación aumentaron brevemente.