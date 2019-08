Oposición rusa exige al Kremlin la destitución del alcalde de Moscú

Credito: Web

16-08-19.-La oposición rusa presentó hoy formalmente al Kremlin sus demandas tras más de un mes de protestas antigubernamentales, entre las que figuran la anulación de las elecciones municipales del 8 de septiembre y la destitución del alcalde de Moscú, reseñó la agencia Efe.



“Exigimos la anulación de los resultados de las elecciones. Ha habido masivas violaciones de la legislación electoral, ya que los candidatos opositores no pueden participar en los comicios municipales”, dijo Yelena Rusakova, miembro del partido liberal Yábloko.



Rusakova, una de las candidatas cuyo registro ha sido rechazado por la comisión electoral de Moscú, presentó hoy dichas demandas ante la Administración presidencial acompañada de un grupo de opositores.



Las demandas también serán remitidas al Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), la Fiscalía, el Comité de Instrucción, la Guardia Nacional, el Ayuntamiento y la Comisión Electoral Central.



“Formalmente pueden hacerlo, al menos en agosto. Pero parece que no van a registrar a nadie, ya que esto es un caso político”, explicó Rusakova, quien consideró “extraño” que sólo su compañero de partido, Serguéi Mitrojin, haya sido el único opositor registrado vía decisión judicial.



Aunque algunos opositores exigen la anulación de las elecciones o su aplazamiento, la política liberal destaca que la mayoría de los moscovitas que participan en las protestas “quieren votar”.



Por ello, agregó, “votaremos al candidato que sea más incómodo para las autoridades de Moscú”.



Entre los principales puntos de la lista de demandas de la oposición desglosados por Rusakova figura también el “cese de la represión política”, que se traduciría en la anulación de los casos penales abiertos contra manifestantes por “disturbios masivos”, que la oposición y defensores de los derechos humanos consideran fabricados.



La oposición exige también la inmediata liberación de la docena de manifestantes en prisión preventiva en virtud del caso penal y los que cumplen varias semanas de arresto administrativo, en su mayoría detenidos en las protestas ilegales del 27 de julio y 3 de agosto.



Además, pide a las autoridades que se investigue a los funcionarios que violaron la legislación electoral y a los miembros de la policía, a los efectivos antidisturbios y la guardia nacional que llevaron a cabo arrestos ilegales o se excedieron en el uso de la fuerza contra los manifestantes.



La oposición también quiere prohibir por ley el despliegue en Moscú de unidades procedentes de otras regiones del país, ya que dichos efectivos policiales tienen una actitud mucho más agresiva hacia los manifestantes.



“También exigimos la dimisión del alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ya que hemos perdido la confianza en su gestión”, subrayó.



También piden la destitución del presidente de la comisión electoral de la capital, Valentín Gorbunov, y la reforma de la legislación electoral, en especial de las barreras impuestas a los candidatos en materia de recogida de firmas, “causantes de la actual maquinación” en contra de los opositores.



La oposición acusa a las autoridades de manipular las miles de firmas recabadas durante semanas por sus candidatos, al transcribirlas incorrectamente en el registro electrónico.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó esta semana que Rusia se encuentre sumida en una “crisis política” debido a las multitudinarias protestas de las últimas semanas y recordó que “en las capitales europeas, en todo el mundo, tienen lugar acciones de protesta”.



La oposición hizo el sábado pasado una demostración de fuerza al congregar, pese a la intensa lluvia, a 50 mil personas en el mitin opositor más multitudinario desde las protestas contra el fraude electoral de 2012.



De cara a este fin de semana, están previstos piquetes opositores y otras acciones de protesta no autorizadas por el Ayuntamiento.