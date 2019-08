(VIDEO) Bolton: Rusia y China “deben tener mucho cuidado de cómo proceden" en Venezuela

15-08-19.-El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, advirtió este jueves durante una entrevista que Rusia y China que “deben tener mucho cuidado de cómo proceden. El gobierno de Venezuela le debe miles de millones de dólares y si entra un nuevo gobierno pudiera repudiar esa deuda”."Esperamos que el régimen no cause más estragos de los que ya ha causado, pero nadie debería pensar que vamos a permitir que esto continúe", aseguró."Maduro y sus compinches tienen miedo de dar una orden directa a los militares porque podrían no obedecer. Maduro confía es en los cubanos y los colectivos", señaló."Venezuela debería ser un país muy rico pero 20 años de mala gestión han destruido la economía. La presión que ejercemos es sobre el régimen militar", afirmó."Las naciones del mundo tienen el deseo de ver una transferencia pacífica del poder en Venezuela. Los tiempos ahora son difíciles en Venezuela", manifestó.?s=20?s=20?s=20?s=20?s=20