Trump amenaza con retirarse de la Organización Mundial del Comercio “si es necesario”

Donald Trump Credito: Archivo

14-08-19.-El presidente Donald Trump amenazó este martes con retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) si su estructura y las condiciones generales de intercambio no mejoran, reseñó la agencia AFP.



“Nos iremos si es necesario”, dijo Trump a un grupo de seguidores en una planta de Shell en Pensilvania (noreste). “Sabemos que nos han estado engañando por años y no volverá a pasar”, aseguró.



Esta no es la primera vez que el multimillonario republicano amenaza con abandonar la organización internacional que consideró, durante su campaña electoral, “obsoleta”.



El verano boreal pasado, Trump dijo que la OMC ha tratado a Estados Unidos “muy mal” durante años. Y había asegurado que si la organización “no se reformaba”, Washington podría “retirarse”.



A finales de julio pasado, también exigió reformas de la OMC para no dar más trato preferencial a los países en desarrollo.



La administración Trump ha acusado durante mucho tiempo a la OMC y a algunos de sus miembros, como China, de abusar de este estatus de país en desarrollo, lo que permite, entre otras cosas, retrasar la aplicación de ciertos acuerdos o proteger ciertos sectores sin exponerse a la ira de los miembros de la organización.