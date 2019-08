Orquesta de Filadelfia cancela presentación de Plácido Domingo tras señalamientos de acoso sexual

13-08-19.-La Orquesta de Filadelfia canceló la presentación del cantante de ópera Plácido Domingo tras los señalamientos en su contra por supuesto acoso sexual, reseñó la agencia AP.The Associated Press publicó una investigación donde nueve mujeres aseguraron que el director de orquesta y titular de la Ópera de Los Ángeles las intentó presionar para que accedieran a tener relaciones sexuales con él."La Asociación de la Orquesta de Filadelfia ha retirado su invitación a Plácido Domingo como parte del concierto de la 'Opening Night' del 18 de septiembre. Estamos comprometidos con promocionar un ambiente apropiado, seguro, de apoyo y respeto para la Orquesta y su personal, para los artistas colaboradores y compositores y para nuestra audiencia y comunidad. La información sobre la 'Opening Night' y los cambios en el programa y los artistas serán anunciados posteriormente", señaló en un breve comunicado publicado en redes sociales.Ganador de varios premios Grammy, es una figura muy respetada en su exclusivo mundo, descrito por compañeros como un hombre de prodigioso encanto y energía que trabaja sin descanso para promocionar su rama artística.Sin embargo, sus acusadoras y otras personas de la industria afirman que hay un lado problemático de Domingo, de 78 años, un secreto a voces desde hace tiempo en el mundo de la ópera.Ocho cantantes y una bailarina comentaron a AP que sufrieron acoso sexual del artista español, que lleva décadas casado, en encuentros a lo largo de tres décadas a partir finales de la década de 1980, en ocasiones en compañías de ópera en las que él ocupaba puestos de alta dirección.Además de las nueve acusadoras, otra media docena de mujeres contaron que las proposiciones sexuales de Domingo les hicieron sentir incómodas. Una cantante destacó que le pidió varias veces salir en una cita tras contratarla para cantar una serie de conciertos con él en la década de 1990.La agencia también habló con casi tres docenas de otros cantantes, bailarines, músicos de orquesta, personal técnico, maestros de canto y administradores, que aseguraron haber presenciado comportamiento inapropiado de índole sexual por parte de Domingo, y que perseguía a mujeres más jóvenes con impunidad.Domingo no respondió a preguntas detalladas sobre los casos en particular, pero emitió un comunicado en respuesta.“Las acusaciones de estas personas no identificadas, que se remontan hasta 30 años, son profundamente preocupantes, e inexactas tal como se describen”, indicó.“Aun así, es doloroso saber que puedo haber molestado a alguien o haberles hecho sentir incómodas, sin importar cuánto tiempo haya pasado y pese a mis mejores intenciones. Yo creía que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre bienvenidas y consensuadas. La gente que me conoce o ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que dañe, ofenda o avergüence a nadie a propósito”, añadió.“Sin embargo, reconozco que las normas y estándares por los que se nos mide hoy (como debe ser) son muy diferentes de lo que eran en el pasado. He tenido la bendición y el privilegio de haber tenido una carrera de más de 50 años en la ópera y me atendré a los estándares más altos”.